Decreto sostegni bis/Tre miliardi al turismo, dalle guide alle città d'arte

Il sostegno al mondo del turismo e della cultura è peraltro una delle voci più consistenti del decreto, con fondi (in tutto 3,3 miliardi) che vanno a tour operator, agenzie di viaggi, strutture ricettive, guide turistiche. Ma ci sono nuovi aiuti per le città d'arte e una nuova indennità una tantum da 1.600 euro per stagionali e lavoratori dello spettacolo, cui si aggiunge uno sgravio contributivo per operatori di terme e turismo (esteso anche al commercio).

6/8 8/8 Menu