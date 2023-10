Decreto Sud, oggi il via libera della Camera: arriva la Zes unica per il Mezzogiorno

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Assemblea di Montecitorio ha votato il 30 ottobrfe la fiducia, con 184 sì, 106 no e 2 astenuti, chiesta dal Governo per il decreto con le “disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”. Il testo, dopo la votazione finale della Camera attesa in mattinata, passerà poi al Senato e dovrebbe venire convertito in legge entro il 18 novembre. Varie le novità introdotte dal cosiddetto decreto Sud.

Cabina di regia a Palazzo Chigi per sviluppo aree interne

Si parte dalla Zes unica per il Mezzogiorno e dal coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione e quelle del Pnrr, da un lato, e le risorse del ’Fondo per lo sviluppo e la coesione’ del ciclo di programmazione 2021-2027, dall’altro. A tal proposito, si prevede una Cabina di regia a Palazzo Chigi per lo sviluppo delle aree interne, presieduta dal ministro per gli Affari europei, con il compito di approvare il ’Piano strategico nazionale delle aree interne’ (Psnai). Alla Cabina compete anche di monitorare l’utilizzo delle risorse finanziarie.

Si introduce lo strumento dell’”Accordo per la coesione”, in sostituzione dei “Piani di sviluppo e coesione”, per attuare gli interventi finanziati con il Fondo. E si dà la possibilità di finanziare gli interventi e le linee d’azione strategiche inserite negli ’Accordi per la coesione’, stipulati con amministrazioni centrali, Regioni e Province autonome, anche con altre risorse disponibili come i fondi europei e le risorse destinate ad interventi complementari.

Poteri sostitutivi del governo

Il decreto interviene, poi, sulla disciplina dei Contratti istituzionali di sviluppo (Cis). Da un lato, prevede di limitare la stipula dei Cis esclusivamente per realizzare interventi finanziati con le risorse del ’Fondo per lo sviluppo e la coesione’ di valore complessivo non inferiore a 200 milioni di euro e di valore unitario non inferiore alle soglie di rilevanza europea, come indicate nel nuovo codice dei contratti pubblici. E, dall’altro, la riformulazione della normativa sui poteri sostitutivi in capo al Governo in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi.

Zes unica per il Mezzogiorno dal 2024

Dal 2024 la Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (Zes unica) comprenderà Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e sostituirà le Zes attuali. E anche su questo si prevede una Cabina di regia Zes alla Presidenza del Consiglio. Un portale web garantirà la conoscenza dei benefici riconosciuti alle imprese.