Decreto Superbonus, maggioranza al lavoro su deroghe e villette

Sismabonus, case popolari e onlus sono tre capitoli su cui la maggioranza è al lavoro per sospendere l’applicazione delle norme del decreto Superbonus che ha bloccato le cessioni dei crediti fiscali e lo sconto in fattura per gli incentivi all’edilizia. Sarebbe più complessa la questione degli incapienti, i contribuenti a basso reddito (che non possono beneficiare della detrazione fiscale), che secondo notizie di stampa potevano essere destinatari di un’ulteriore deroga. Non sarebbe comunque escluso un intervento a loro favore. Così come potrebbe arrivare una proroga per le villette con la valutazione di una possibile proroga rispetto alle norme che prevedono il mantenimento dell’agevolazione fino al 31 marzo per chi ha fatto almeno il 30% dei lavori al 30 settembre



Allo studio salvagente per i crediti del 2022

Un’ipotesi allo studio per consentire la cessione dei crediti relativi a lavori del 2022 e non ancora ceduti alle banche o ad altri soggetti è quella di modificare il meccanismo di registrazione sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari. Entro il 31 marzo va segnalata infatti l’avvenuta cessione del credito, ma i tempi di lavorazione delle pratiche rischiano di lasciare nel limbo molti bonus. La soluzione al vaglio del Parlamento, è quella di consentire di comunicare all’Agenzia delle Entrate la semplice presentazione del credito alla banca. Basterebbe quindi l’apertura della pratica per superare il termine del 31 marzo. In base ai primi confronti avvenuti con il ministero dell’Economia, con la Ragioneria e con l’Agenzia delle Entrate sembra che potrebbe essere una strada percorribile.

Edilizia libera

«Stiamo ascoltando le parti in causa, abbiamo rilevato delle problematicità, come quella della cosiddetta edilizia libera: il cittadino che ha non fatto il 110% ma ha cambiato i serramenti o la caldaia sfruttando il bonus 50% con il decreto, così come è scritto, potrebbe incontrare delle difficoltà. In questi casi, infatti, l’inizio dei lavori avviene a valle del percorso: prima si fa il contratto, poi viene versato l'acconto (di solito del 50%) e solo dopo due o tre mesi si avvia l'esecuzione del lavoro. Con ragionevole ottimismo posso dire che il problema dovrebbe risolversi» ha affermato il relatore del decreto legge superbonus, Andrea de Bertoldi (Fdi).

Relatore: ottimista di risolvere su crediti 2022

«Stiamo lavorando e ho un moderato ottimismo che si possa risolvere il problema relativo ai crediti del 2022» a rischio per il termine del 31 marzo attualmente previsto per registrare la cessione ha aggiunto de Bertoldi (Fdi), a margine dei lavori parlamentari, dicendo che la soluzione non potrebbe essere una proroga. Il termine per la presentazione degli emendamenti è lunedì 6 marzo. La settimana del voto in Commissione Finanze potrebbe essere quella del 20 marzo. «Credo che un clima di collaborazione in questa commissione ci possa essere e che anche con l’opposizione possiamo dare una risposta agli italiani» ha concluso.

Upb: spese per Stato molto superiori alle stime

Intanto il costo delle agevolazioni continua a salire, come ha sottolineato la presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb), Lilia Cavallari, in audizione alla commissione Finanze del Senato sui crediti d’imposta. «Il costo delle agevolazioni è destinato a superare anche l’importo - già rivisto al rialzo - di 110 miliardi sottostante le previsioni ufficiali del conto economico delle Amministrazioni pubbliche risalenti alla Nadef dello scorso autunno», ha spiegato. Le aspettative iniziali, ha ricordato, erano basate su una previsione ufficiale di spesa di 35 miliardi per l’intero periodo di validità della misura.