Decreto taglia prezzi, ipotesi sconto di 15 centesimi al litro alla pompa per benzina e gasolio

Muoversi rapidamente, «fare in fretta» per arginare la corsa delle bollette e dei carburanti con prezzi schizzati alla pompa. Questa la raccomandazione di Mario Draghi a Palazzo Chigi, nella riunione con i ministri dell’Economia e della Transizione ecologica e i capi di gabinetto sul cosiddetto decreto taglia prezzi. Ovvero, il pacchetto di misure che il governo intende mettere in campo per fronteggiare i rincari “al più presto”.

Taglio del prezzo di benzina e diesel

Per questo si punta ad approvare il pacchetto di misure in una riunione del Cdm che potrebbe tenersi già nella giornata di giovedì 17 marzo. Al Mef e al Mite si lavora alacremente all’intervento da mettere in campo, che passa dalla rateizzazione delle bollette al taglio del prezzo della benzina e del diesel usando l’extra gettito Iva sui carburanti di questi ultimi mesi. L’ipotesi è quella di uno sconto di 15 centesimi a litro alla pompa, sia per la benzina che per il gasolio, in linea con quanto fatto in Francia e con quel che si appresta a fare la Germania alle prese con la stessa emergenza.

Le posizioni dei partiti

Mentre continua il martellamento dei partiti che chiedono di tagliare in modo corposo i prezzi dei rifornimenti alla pompa. Il Pd propone di scendere “sotto i 2 euro al litro”, ben più quindi del taglio da 15 centesimi che si ipotizza in queste ore. Nel pacchetto elaborato dai dem, che vale però «dai 3 ai 4 miliardi di euro a trimestre», Antonio Misiani inserisce anche l’assegno energia lanciato dal segretario Enrico Letta, spiegando che si tratterebbe di fatto di ampliare la portata dell’attuale bonus sociale alzando il tetto Isee a 20mila euro. «Si passerebbe così da 2,5 milioni a 12 milioni di famiglie aiutate». Matteo Renzi sollecita invece il premier a un nuovo “Whatever it takes” ma energetico, per fissare «un tetto al prezzo del gas e della benzina perché altrimenti salta la fiducia degli italiani e si torna alla recessione nera energetico».

Dal governo no allo scostamento di bilancio

Con l’extra gettito Iva si finanzierebbe però soltanto un mese di “sforbiciata”, da qui l’idea di tornare a puntare sugli extraprofitti delle imprese di alcuni settori interessati, così da spingere giù i prezzi di benzina e diesel, preservando la stabilità della finanza pubblica. Ovvero senza mettere mani alle casse dello Stato aprendo a nuovi scostamenti di bilancio, ipotesi che vede in pressing i partiti ma che continua a non convincere Palazzo Chigi. Almeno nell’immediato

Verso un fondo ad hoc per i ristori

Una prima misura di ristoro per le imprese più esposte, a dire il vero, si starebbe cercando di introdurla già nel decreto che dovrebbe arrivare in Cdm giovedì, insieme alla nuova road map per accompagnare l’uscita dall’emergenza Covid. Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha chiesto con forza di dare subito ossigeno alle attività che altrimenti vedono a rischio la loro stessa sopravvivenza, e propone di rifinanziare con un miliardo di euro il Fondo di garanzia per le Pmi e di creare un fondo ad hoc, con 800 milioni di euro, per i ristori. Il ministro leghista è stato chiamato alle riunioni - un’ultima fino a tarda sera anche oggi a Palazzo Chigi, coordinata dal sottosegretario Roberto Garofoli - insieme al titolare della Transizione ecologica e al ministro dell’Economia. A Daniele Franco spetta il compito di reperire subito fonti di finanziamento, in attesa di Bruxelles e di ridefinire l’intero quadro macroeconomico con il Def, che sarà anticipato quasi sicuramente a fine mese.