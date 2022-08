Decreto Trasparenza al debutto: i nodi orario di lavoro e doppia occupazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Conto alla rovescia per l’adeguamento delle aziende al decreto Trasparenza. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio scorso, il Dlgs 104/2022 – che recepisce la cosiddetta direttiva Trasparenza 1152 del 20 giugno 2019 del Consiglio europeo – da sabato 13 agosto entra infatti in vigore. Comincia, dunque, per questo provvedimento, destinato ad avere un impatto importante sull’organizzazione delle imprese, la fase operativa.

Prima di analizzare nel dettaglio i nodi da affrontare riepiloghiamo lo spirito del testo e i suoi contenuti. La direttiva riguarda la creazione e applicazione di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea. Scopo dichiarato del provvedimento europeo è «migliorare le condizioni di lavoro promuovendo occupazione più trasparente e prevedibile».

L’obiettivo del legislatore europeo è chiaro: si tratta di migliorare l’accesso dei lavoratori alle informazioni riguardanti le loro condizioni di lavoro; le condizioni di lavoro per tutti i lavoratori, in particolare quelli in forme di lavoro subordinato nuove e non standard, salvaguardando l’adattabilità e l’innovazione del mercato del lavoro; la trasparenza nel mercato del lavoro senza imporre oneri eccessivi alle imprese.

Le novità

Come questi obiettivi sono stati calati nel nostro contesto? La nuova normativa italiana amplia e rende più stringenti obblighi che già erano stati introdotti dal Dlgs 152/1997. In sintesi, il datore di lavoro deve comunicare, in formato cartaceo o elettronico, al lavoratore in modo chiaro e completo dettagliate informazioni sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare: l’identità delle parti, il luogo di lavoro, la sede del datore. Poi l’inquadramento, il livello e la qualifica, la data di inizio del rapporto, il tipo di rapporto e durata del rapporto a termine. Inoltre, la durata del periodo di prova, il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro. Ed ancora la durata delle ferie e congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore, il preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore, la retribuzione e gli elementi costitutivi, con periodo e modalità di pagamento, la programmazione dell’orario normale di lavoro ed eventuale straordinario sua retribuzione, condizioni per i cambiamenti di turno, il contratto collettivo, anche aziendale, e le parti che lo hanno sottoscritto, gli enti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e gli elementi previsti dall’articolo 1-bis del Decreto, qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. Per i dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, andrà indicata anche l'identità delle imprese utilizzatrici.

Nodi e interventi

Il primo problema riguarda la tempistica: tali informazioni dovranno essere inserite nei contratti di lavoro al momento dell’instaurazione del rapporto o al più tardi entro sette giorni o un mese dall’inizio della prestazione lavorativa a seconda della natura delle stesse informazioni (il decreto definisce alcune informazioni essenziali ed altre non essenziali, queste ultime possono essere comunicate appunto dopo 30 giorni). Fra le informazioni essenziali da dare al lavoratore vi è la programmazione dell’orario ordinario di lavoro. Se non è possibile prevedere un orario di lavoro programmato, il lavoratore dovrà essere informato circa: a) la variabilità della programmazione del lavoro, b) le ore e i giorni di riferimento, c) il periodo minimo di preavviso.