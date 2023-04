Deda Next digitalizza la gestione finanziaria della Città metropolitana di Milano

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il Gruppo Deda Next ha avuto in affidamento la digitalizzazione della gestione finanziaria della Città metropolitana di Milano, proseguendo nell’attività di digitalizzazione del territorio. L’obiettivo è soprattutto avere uno strumento efficace per monitorare l’andamento della spesa del Pnrr.

Dopo aver già svolto questo tipo di attività per altri Comuni (Nuoro, Cuneo, Siracusa, Montepulciano), Deda Next avvia anche per l’area milanese, composta da 133 pubbliche amministrazioni, questo percorso di innovazione finanziaria, per controllare le risorse a disposizione, rendicontare al ministero dell’Economia e delle Finanze lo stato dell’arte dei progetti legati al Pnrr e programmare politiche sul territorio.

Loading...

La migrazione dei dati finanziari, che ha riguardato circa 490.000 documenti contabili, è avvenuta in soli 5 giorni limitando così al minimo il blocco delle attività. Parallelamente è stato implementato un ambiente ad hoc per efficientare, velocizzare e automatizzare le transazioni tramite pagoPA che, a causa delle nuove disposizioni che richiedono un pagamento separato di Tari e Tefa, devono essere gestite direttamente dalla Città metropolitana di Milano. In tre mesi sono state gestite 500.000 transazioni, relative alla sola area del Comune di Milano, e si stima che potrebbero diventare circa 3 milioni con la progressiva integrazione dei pagamenti provenienti dagli altri comuni della provincia.

Parte fondamentale per lo sviluppo e la riuscita del progetto è la formazione, in un percorso che ha coinvolto 800 utenti dell’Ente (dall’ufficio amministrazione al welfare, fino ad arrivare al dipartimento digitalizzazione e supporto ai comuni). Fabio Meloni, ceo di Deda Next, commenta: «Ogni volta lo ripetiamo: il digitale è pervasivo di ogni processo aziendale, e questo progetto lo dimostra con grande forza. Infatti, non sono solo gli uffici che si occupano di contabilità e finanza a godere dei vantaggi della soluzione, ma tutti, grazie all’introduzione di nuove modalità di lavoro innovative e trasversali alle diverse funzioni. Questo processo di evoluzione e innovazione sta avvenendo grazie a una partnership pubblico-privata virtuosa creatasi con Città metropolitana di Milano che, sapientemente, ha investito su una soluzione in cloud che migliora i processi interni».