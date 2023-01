Dedagroup cede Piteco a Zucchetti e dà il via una partnership industriale

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il software made in Italy è un affare di famiglia, come conferma la recente operazione - tra le più importanti sul mercato negli ultimi 12 mesi - che vede Dedagroup cedere Piteco e la controllata Myrios al Gruppo Zucchetti. Due realtà che fanno capo a due famiglie imprenditoriali, Podini e Zucchetti, protagoniste dello sviluppo di questo settore fin dagli albori. Un accordo accompagnato da una partnership industriale che rafforza il legame delle due realtà in questo ambito. L’enterprise value dell...