Dedagroup rafforza il polo del software con Pegaso 2000

Dedagroup prosegue lungo il percorso di sviluppo tracciato dal piano industriale perfezionando l’acquisizione del 70% di Pegaso 2000, storica società del panorama It (con headquarter in Umbria e un team di 70 persone), attiva nell’ambito delle soluzioni software per il mondo del credit finance, della finanza agevolata e dei money markets.

Un’operazione che permette al gruppo guidato da Marco Podini (tra le controllate, la softwarehouse Piteco, quotata a Piazza Affari) di chiudere il ciclo end to end dell’offerta in questo ambito.

«La presenza di Pegaso – spiega Podini – ci rafforza in un segmento specifico dell’offerta software per la finanza, rappresentato dal monitoraggio del credito per la finanza agevolata. Integrandolo con le competenze che già possediamo, possiamo ora partire dall’origination del prodotto fino alla gestione del non performing loan, in un mercato che presenta ottime prospettive di crescita».

In generale, tutti i segmenti presidiati da Deda Group promettono per quest’anno un deciso apprezzamento della domanda nell’anno in corso.

«Ci aspettiamo – spiega Podini – un forte recupero rispetto al 2020, con un aumento della marginalità del 30-40% e un incremento a doppia cifra dei volumi, che nel secondo trimestre hanno registrato una crescita del 12% sul primo. Le nuove acquisizioni contribuiranno ai risultati, ma abbiamo in cantiere anche investimenti per proseguire il piano industriale».