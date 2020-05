Dedagroup Stealth cresce in Uk e acquista Zedonk La società specializzata nella progettazione di software e sistemi digitali e vuole crescere ancora nel settore del fashion

La società specializzata nella progettazione di software e sistemi digitali e vuole crescere ancora nel settore del fashion

Dedagroup Stealth, ha acquisito la società inglese Zedonk. La società controllata da Dedagroup Spa, specializzata nella progettazione e nell’ingegneria di sistemi digitali e software per l’innovazione, prosegue nella politica di espansione per linee esterne con l’acquisizione della società londinese, fondata nel 2007 da Marcia Lazar e Richard Davies. Zedonk a oggi ha rifornito il software proprietario Erp a oltre 650 aziende in tutto il mondo, in particolare nel settore della moda. Tra gli strumenti di lavoro offerti da Zedonk figurano particolari applicazioni dedicate alla gestione delle collezioni, delle supply chain, degli inventari delle scorte, degli ordini di acquisto e di vendita, nonché delle relazioni con clienti e fornitori.

Dedagroup Stealth, da 30 anni sul mercato con la propria piattaforma software supporta i più grandi brand del fashion e Luxury retail, grazie all’acquisizione rafforza, dunque, la propria offerta nel segmento della moda, designer indipendenti, Pmi e start up.

Mimmo Solida, Ceo di Dedagroup Stealth, afferma: «Da molto cercavamo una soluzione in grado di sostenere anche designer, piccoli marchi e start up della moda nel loro percorso di crescita con un ventaglio di soluzioni che coprono i processi core del fashion, dalla supply chain alle vendite, in modo efficiente per poter pianificare e affrontare l’internazionalizzazione. Questa operazione porta quindi valore sul mercato e al contempo supporta la nostra strategia di espansione sia a livello geografico che di business, aggiungendo al nostro portafoglio di prodotti e alla consolidata esperienza sui grandi brand, una soluzione Cloud che completa la nostra esperienza progettuale».