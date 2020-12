Intitoliamo a Paolo Rossi il premio di capocannoniere della Serie A È la proposta che ha lanciato – in onda e via social – Radio24 per celebrare la memoria del grande Pablito

Intitolare a Paolo Rossi il titolo di capocannoniere della serie A. È la proposta che ha lanciato – in onda e via social – Radio24 per celebrare la memoria del grande Pablito, emblema del trionfo mondiale di Spagna '82. Il “Trofeo Paolo Rossi” al termine di ogni stagione premierebbe il miglior bomber della massima serie.

A sostegno della proposta di Radio24 si sono già pronunciati finora autorevoli esponenti del mondo dello sport italiano, dal presidente del Coni Giovanni Malagò al presidente della Figc Gabriele Gravina.

Già martedì potrebbe essere annunciata la decisione di dedicare a Paolo Rossi il prestigioso titolo che Pablito vinse nel 1977-78 con la maglia del Vicenza segnando 24 reti.