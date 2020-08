Deduzioni, agevolazioni e bonus mele avvelenate di un fisco iniquo Tax expenditures e trasferimenti a fondo perduto costano miliardi ma creano poca occupazione di Mario Baldassarri

Una subdola vecchietta offrì a Biancaneve una bellissima mela avvelenata. Negli ultimi 20 anni all’economia e alla società italiane sono state propinate centinaia di mele attraenti, ma tossiche. Si chiamano deduzioni, agevolazioni e bonus fiscali, dette collettivamente tax expenditures.

Una prima rilevazione ufficiale del ministero dell’Economia e delle finanze (Mef) qualche anno fa certificò che queste ammontavano a circa 160 miliardi di euro all’anno. Nel 2018 il Rapporto della commissione Marè, sempre del Mef, ha rivisto tale elenco e ha limitato le voci per una eventuale revisione a circa 80 miliardi di euro. Nelle quasi 200 pagine del rapporto si descrivono le centinaia di agevolazioni e riduzioni a pioggia introdotte con centinaia di leggi e provvedimenti sedimentati nei decenni come stratificazioni geologiche delle diverse ere politiche e delle lobby che di volta in volta sono riuscite a ottenerle.

All’interno di quei numeri emergono anche agevolazioni e riduzioni fiscali in contraddizione tra loro. Faccio due esempi. Il primo è l’incentivo fiscale al trasporto merci su gomma e quello al trasporto merci su ferrovia. Se si incentivano tutti, non si incentiva nessuno, ma si fa un favore a tutte le consorterie contrapposte. Il secondo sono i sussidi ambientali che, per il 2017, il ministero dell’Ambiente ha certificato in 41 miliardi di euro. Di questi, 19 miliardi sono considerati ambientalmente dannosi (prevalentemente concessi a favore di settori energivori e alle produzioni di energia con combustibili fossili), 15 miliardi ambientalmente favorevoli (concessi ai settori che producono energia con fonti rinnovabili), circa 7 miliardi di euro di incerta attribuzione. Un’altra cesta di mele avvelenate è rappresentata dai circa 50 miliardi di euro all’anno di trasferimenti a fondo perduto in conto corrente e in conto capitale, 1.000 miliardi negli ultimi venti anni.

A fronte della pandemia, il governo ha introdotto una ulteriore pioggia di agevolazioni fiscali e bonus: dalle biciclette e monopattini elettrici fino ai recenti bonus casalinghe e agli sgravi contributivi di 6 mesi per chi assume o di 4 mesi per chi richiama lavoratori dalla cassa integrazione. Tanti piccoli secchi d’acqua con la pretesa di vedere spuntare l’erba nel deserto economico e sociale del prossimo autunno. L’effetto economico di tutte queste agevolazioni, sgravi e bonus è modesto, i miliardi impegnati sono soldi in deficit con debito futuro da ripagare che non attivano crescita e occupazione e, quindi, in gran parte buttati al vento.

Ma al di là degli effetti economici, queste agevolazioni fiscali, bonus e fondi perduti erogati a pioggia ledono un principio costituzionale: quello della libertà economica dei cittadini e delle imprese. Non sono un costituzionalista, quindi mi limito a ragionare da economista.