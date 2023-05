Deepki acquisisce Nooco e misura l’impatto ambientale dell’intera vita di un edificio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Deepki (piattaforma di data intelligence Esg che supporta i player del settore immobiliare nella loro transizione verso il net zero), ha acquisito Nooco, società SaaS francese creata da Vinci Energies che misura e ottimizza l’impronta di carbonio dei progetti di costruzione e ristrutturazione degli edifici. Questa acquisizione strategica consentirà a Deepki di rafforzare la propria offerta coprendo l’intero ciclo di vita di un edificio, incluse le fasi iniziali.

Fondata nel 2014, la piattaforma di Deepki aiuta gli investitori, i proprietari e i gestori di immobili commerciali a migliorare le performance Esg dei loro asset, aumentandone il valore. A marzo 2022, Deepki ha annunciato un round di finanziamento per 150 milioni di euro che ha consentito alla società di effettuare acquisizioni strategiche sia di concorrenti diretti sia di aziende che sviluppano soluzioni complementari a Deepki Ready, come nel caso di Nooco, e di consolidare ulteriormente il proprio posizionamento.

Nooco è un’azienda SaaS francese specializzata nella misurazione dell’impronta di carbonio dei progetti edilizi (nuovi progetti, rinnovi, ristrutturazioni, manutenzione e fine ciclo di vita). La piattaforma di Nooco consente di calcolare in modo rapido e affidabile l’impronta di carbonio di un progetto, un aspetto essenziale nel contesto della normativa francese RE2020 , che mira a ridurre l’impatto degli edifici al cambiamento climatico.

«Nooco – hanno dichiarato Vincent Bryant ed Emmanuel Blanchet, co-founders di Deepki – è un’azienda tecnologica molto avanzata che è diventata un vero e proprio punto di riferimento nel settore delle costruzioni e delle ristrutturazioni. La sua offerta è complementare alla nostra e ci consentirà di ampliare le nostre competenze e di includere la misurazione delle emissioni scope 3 nel settore immobiliare responsabile del 36% del consumo energetico e del 37% delle emissioni di gas serra a livello mondiale».

«Il team di Nooco è lieto di unirsi a Deepki per sviluppare ulteriormente la nostra offerta come piattaforma leader per la decarbonizzazione dell’intero settore – ha aggiunto Guillaume Jarlot, founder di Nooco –. Come parte del gruppo Deepki, Nooco punta a rafforzare la propria posizione di partner di fiducia per il mercato francese e, nel 2024, europeo».