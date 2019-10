DeepRoute inizierà a testare veicoli a guida autonoma in California

DeepRoute inizierà test drive nell'area della Silicon Valley con il proprio sistema di guida autonoma L4 Self-Driving System. La flotta iniziale di veicoli autonomi dell'azienda si concentrerà sulla tecnologia di percezione dei sensori di DeepRoute, nota come Early Fusion. Ciò consente al veicolo interpretazioni più accurate dell'ambiente circostante. Un'altra area di test sarà l'algoritmo di pianificazione, che è in grado di gestire i tempi di svolta, selezionare la corsia da percorrere e prendere decisioni agli incroci. «Questo è un passo emozionante nei progressi del nostro team per ottenere una flotta di veicoli completamente autonoma in California. Nei prossimi mesi, la nostra flotta dovrebbe crescere» ha dichiarato il Coo di DeepRoute Shuang Gao.

L'espansione di DeepRoute include anche una flotta di robotaxi per il Giappone nei prossimi anni. DeepRoute si unisce agli altri 63 titolari di licenza per i test AV in ​​California, condotti da operatori di sicurezza addestrati in linea con le specifiche richieste dai protocolli di sicurezza californiani.