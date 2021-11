Deesup il marketplace del design di seconda mano raccoglie 1,4 milioni di euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Deesup, marketplace per l'acquisto e la vendita di arredi di design e second-hand, ha chiuso un nuovo round di investimento da 1,4M di euro. Il secondo aumento di capitale della startup vede tra i principali investitori il fondo Alicrowd, LVenture Group, il Club degli Investitori, Doorway e LifeGate. Insieme ad AZ ELTIF – ALIcrowd, primo ELTIF di venture capital che utilizza anche il crowdfunding per ricercare le aziende oggetto di investimento, istituito da Azimut Investments SA e gestito in delega da Azimut Libera Impresa SGR SpA, in partnership con Mamacrowd la più importante piattaforma italiana per investimenti in equity crowdfunding, tra i finanziatori troviamo LVenture Group, che già nel settembre 2019 aveva guidato, assieme ad alcuni business angel, la chiusura del primo round di investimento da 300 mila euro di Deesup, dopo aver lanciato nel 2018 la startup con il suo Programma di Accelerazione LUISS EnLabs.

Il round di 1,4 milioni di di euro , che prevede un finanziamento di 300 mila euro, precisa la nota, consentirà a Deesup di perseguire gli obiettivi di crescita internazionale, già avviata nel 2019 a seguito della chiusura del primo round. Con i nuovi fondi la startup lavorerà infatti a consolidare la presenza nei principali Paesi in cui già opera, quali Italia, Germania, Francia e Benelux, per poi espandersi e scalare su nuovi mercati.

