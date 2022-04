Def, risoluzione: prorogare termini superbonus villette. Scostamento se situazione peggiora

Avanti con Green new deal



Il governo dovrà poi «proseguire nell’attuazione del Green New Deal, conformemente agli impegni dell’Unione europea in materia di ambiente e sviluppo sostenibile, così da individuare un piano industriale impiantistico del Paese, con particolare riferimento ad idonee iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a favorire la transizione ecologica, energetica e verso l’economia circolare, anche ponendo in essere interventi di semplificazione e accelerazione dei procedimenti autorizzativi per la realizzazione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili al fine di garantire il conseguimento e potenziamento degli obiettivi nazionali di decarbonizzazione fissati dal Piano nazionale integrato di energia e clima in via di aggiornamento».

Ampliare bonus sociale, esoneri contributi



La risoluzione di maggioranza sul Def depositata alla Camera prevede infine iniziative per affrontare la povertà alimentare, «ampliando anche il bonus sociale», per combattere le «disparità generazionali, territoriali, di genere e salariali, con interventi finalizzati ad invertire il trend demografico del Paese, anche dando piena attuazione agli interventi previsti dal family act». Il testo chiede anche di proseguire con «le misure di esonero contributivo» per favorire l’inserimento di donne e giovani nel mondo del lavoro, «rafforzando gli interventi a sostegno della ripresa economica nel Sud e nelle altre aree svantaggiate del Paese, al fine di evitare che la crisi innescata dall’emergenza sanitaria accentui le disparità fra le diverse aree del Paese»