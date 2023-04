Def, negli allegati c’è anche la riforma del catasto: ma il governo non la farà

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Adottare e attuare adeguatamente la legge delega sulla riforma fiscale per ridurre ulteriormente le imposte sul lavoro e aumentare l’efficienza del sistema, in particolare mediante una revisione delle aliquote d’imposta marginali effettive, l’allineamento dei valori catastali ai valori di mercato correnti, la razionalizzazione e la riduzione delle spese fiscali, anche per l’Iva, e delle sovvenzioni dannose per l’ambiente, assicurando comunque equità, e la riduzione della complessità del codice tributario». È quanto si legge nell’Appendice al Programma nazionale di riforme (Pnr) allegato al Def

Non è un cambio di linea del centrodestra

Sul catasto, sembrerebbe un cambio di linea del centrodestra se si ricorda che a inizio marzo 2022 la riforma del catasto aveva rischiato di causare la fine della prima esperienza di governo di Mario Draghi, con un emendamento proposto dal centrodestra (preoccupato dalla prospettiva della imposizione di nuove tasse) che aveva chiesto la cancellazione della riforma.

Copia e incolla rituale delle raccomandazioni Ue

In realtà si tratta di un mero copia e incolla rituale delle raccomandazioni dell’Ue che da anni chiede l’allineamento dei valori catastali ai valori di mercato correnti. Ma il governo non sembra avere nessuna intenzione di andare realmente in questa direzione.

Catasto, solo azione ricognitoria ripresa da anni precedenti

ll Mef puntualizza che il Def approvato dal Cdm e inviato al Parlamento richiama in un'appendice le raccomandazioni della commissione europea all'Italia tra cui è presente anche quella del 2019 sul catasto. Si precisa pertanto che si tratta di una sezione di carattere meramente ricognitorio degli interventi già adottati in passato.

Leo: riforma catasto? Nessuna necessità di accelerare

Sta di fatto che nel videoforum con il Sole 24 Ore il 17 marzo il viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha dichiarato: «In moltissimi Paesi, dalla Germania all'Austria e non solo, il Catasto si ferma ad anni ben anteriori rispetto al nostro, che è stato aggiornato a fine anni Ottanta. Quindi penso che parlare in questa fase di aggiornamento del Catasto mi sembra un fuor d'opera». In precedenza aveva specificato: «In Austria dal 1973 non sono stati fatti aggiornamenti dei valori catastali, in Belgio dal 1975 e in Francia dal 1970. Gli aggiornamenti dei nostri valori catastali risalgono al 1988-89. Non possiamo dire di essere la cenerentola dell’aggiornamento dei valori catastali».