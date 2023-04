Def: aumento pensioni minime, crescita, calo tasse e cuneo tra gli impegni della maggioranza

Ascolta la versione audio dell'articolo

La maggioranza impegna il governo a «valutare, nell’ambito degli eventuali spazi di bilancio disponibili per la prossima manovra, un intervento in materia di innalzamento delle pensioni minime». È una delle priorità formulate dalla maggioranza al governo nella risoluzione che verrà posta al voto dell’Aula della Camera. Nel documento si impegna inoltre l’esecutivo a «proseguire nell’azione di riduzione del cuneo fiscale» e «a valutare la riallocazione della spesa pubblica dai settori che hanno un basso impatto sulla crescita a quelli che ne possano aumentare il potenziale, considerato che dall’aumento del Pil può derivare un impatto positivo su tutti gli indicatori di finanza pubblica».

«Le misure di politica di bilancio programmate dal governo - si legge nella premessa della risoluzione - sono, in ogni caso, più ambiziose degli interventi di riduzione del cuneo e della pressione fiscale relativi al 2023 e 2024 di cui alla Relazione al Parlamento; occorrerà comunque attendere l’evoluzione del quadro macroeconomico e della finanza pubblica per valutare gli eventuali spazi di bilancio per la prossima manovra».

Sostegno strutturale alla natalità

Un impegno al governo «a introdurre misure anche di carattere strutturale per il sostegno della natalità e della famiglia, proteggendo la maternità, potenziando i servizi territoriali destinati alla cura dei bambini, in particolare quelli educativi, promuovendo iniziative di conciliazione dei tempi famiglia-lavoro e agevolando le famiglie con figli sotto il profilo della fiscalità, al fine di invertire progressivamente la tendenza del calo delle nascite, anche al fine di garantire la tenuta del sistema pensionistico e la sostenibilità del debito pubblico». È quanto si legge nella risoluzione a firma dei capigruppo di maggioranza al Def presentata alla Camera. Il testo invita anche il governo a «definire, nell’ambito delle politiche sul lavoro, un piano di interventi volto a favorire e incentivare l’occupazione, con particolare riferimento a quella femminile».

Impegno per il contrasto alla delocalizzazione

«La delocalizzazione ha progressivamente indebolito le potenzialità del Made in Italy, mettendo in grande difficolta buona parte del tessuto produttivo di qualità fatto di piccole e medie imprese, con le annesse ripercussioni sul livello generale di disoccupazione, a favore di grandi multinazionali che inevitabilmente puntano alla standardizzazione del prodotto». Lo si legge nella premessa della risoluzione al Def firmata dai capigruppo di maggioranza e presentata alla Camera. La risoluzione, dunque, impegna il governo «ad adottare iniziative di contrasto alla delocalizzazione, e a elaborare e mettere in atto strategie efficaci per il reshoring delle nostre aziende, anche adoperandosi per la creazione di un Fondo volto alla rilocazione e al rimpatrio delle attività strategiche localizzate anche solo parzialmente all’esterno dei confini europei».