Def, Bankitalia: essenziali sostegni a imprese e famiglie, plausibile ripresa significativa

11:18 Bankitalia: risparmio salito ma ripresa consumi graduale

È vero che lo scorso anno, in piena pandemia, il risparmio degli italiani è stato «molto forte ma è concentrato in alcuni nuclei e sui motivi dell'elevato risparmio vediamo che contano non solo il risparmio forzoso dovuto alle chiusure, ma anche ad una equivalente componente dovuta alla prudenza e al timore dei contagi». È quanto ha affermato Eugenio Gaiotti, capo del Dipartimento economia e statistica di Bankitalia, in audizione sul Def davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato rispondendo alle domande dei parlamentari e avvertendo quindi che «valutiamo realistico che riprendano consumi, ma in maniera molto graduale». A suo avviso, molto dipenderà «da come va la pandemia». Le ragioni della ritrosia delle famiglie a consumare, ha spiegato inoltre, «sono varie: molte il risparmio non ce l'hanno» e per le altre queste i «timori di contagio continuano a essere il motivo principale». Gaiotti ha quindi ribadito che «il risparmio accumulato dalle famiglie italiane l'anno scorso è stato eccezionale e al momento viene tesaurizzato: da qualche parte si dice che sia una possibile ragione per aspettarsi una ripresa più rapida ma non lo vediamo nei nostri sondaggi».