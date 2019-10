Def, Bankitalia: ardua stima lotta all’evasione La misura può accrescere la competitività delle imprese, i redditi reali e quindi i consumi delle famiglie di Nicola Barone

«Il conseguimento dell'obiettivo di bilancio per il prossimo anno richiede l'individuazione di coperture per oltre 14 miliardi. Il governo ha indicato nella Nota i principali capitoli sui quali ha intenzione di intervenire. Per alcuni di questi, in particolare per gli interventi riguardanti il recupero dell'evasione, una quantificazione precisa è ardua». Così il vicedirettore generale di Bankitalia, Luigi Federico Signorini, ascoltato dalle commissioni Bilancio di Senato e Camera sulla Nadef, aggiungendo che «al fine di assicurare il rispetto dell'obiettivo, è auspicabile che siano definiti momenti di monitoraggio dei conti in corso d'anno e pronti meccanismi correttivi in caso di scostamenti».

«In prospettiva sembra necessaria una riforma fiscale complessiva e organica, fondata su un'attenta analisi, ed essa oggi non può consistere nell'abbattere tutte le imposte. La riduzione del cuneo fiscale può dare uno stimolo non irrilevante, seppur graduale, all'economia, accrescendo la competitività delle imprese, i redditi reali e quindi i consumi delle famiglie». Secondo Signorini per un riforma fiscale organica «è opportuno prendere in considerazione in modo complessivo gli strumenti disponibili, incluse le imposte indirette, orientando la scelta verso l'insieme di misure che meglio circoscrive l'impulso restrittivo sull'economia, le distorsioni dell'allocazione delle risorse e gli effetti distributivi indesiderati».

Istat: persistono livelli elevati evasione

I risultati delle stime contenute nella relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale che accompagna la Nota di aggiornamento del Def, coerenti con le misure dell'«economia non osservata» calcolate dall'Istat nell'ambito delle stime dei conti economici nazionali, mostrano la persistenza di livelli elevati di evasione fiscale e contributiva, aspetti critici per il rafforzamento della capacità competitiva e di crescita del nostro Paese e per l'efficacia e l'equità delle politiche pubbliche. Lo rileva Istat in audizione sulla Nadef in Parlamento, ricordando nel triennio 2014-2016, un gap di circa 109,7 miliardi, di cui 98,3 miliardi di mancate entrate tributarie e 11,4 miliardi di mancate entrate contributive; dal 2014 al 2017 una lenta diminuzione del gap delle entrate tributarie (4,6 miliardi), da 95,4 miliardi a 90,8 nel 2017; nel biennio 2016-2017, la riduzione del gap delle entrate tributarie è stata di 1,1 miliardi, principalmente per il calo del gap Irpef per lavoro autonomo e impresa (-1,9 miliardi) parzialmente compensato dall'incremento del gap Iva (1,1 miliardi) che risulta l'imposta più evasa.