Def, Bonomi: politica italiana insensibile a imprese, non la ascolta

«Perché la politica italiana, tutta la politica italiana non avverte più la necessità di ascoltare le imprese? Perché la politica italiana è insensibile alle esigenze di chi traina il Paese». È il j’accuse lanciato dal presidente di Confindustria Carlo Bonomi alla convention di Forza Italia in corso a Roma.

Def, Bonomi: ora servono forti interventi strutturali



«È ovvio - ha aggiunto il presidente di Confindustria - che vediamo in maniera molto positiva gli interventi che sono stati messi in essere dal governo, ma sono interventi congiunturali. Quello che noi chiediamo sono dei forti interventi strutturali se c’è, come dice il ministro Franco, un vincolo di bilancio e quindi zero scostamenti, credo che ci sono 900 miliardi annui di spesa pubblica che possono essere sicuramente riconfigurati».



«Tetto al prezzo del gas fattibile»

Nello scenario delle sanzioni alla Russia dopo l’invasione dell’Ucraina, l’ipotesi di un tetto al prezzo del gas è fattibile: «l’Italia non deve aspettare l’Europa, lo può fare». Non è vero che se noi mettiamo il tetto al gas «non ce lo venderà più nessuno. Io ho la convinzione - ha aggiunto Bonomi - che ci sono contratti pluriennali a prezzi molto bassi e allora qui il tema non è di tassare gli extraprofitti, il tema è di non farli gli extraprofitti in un periodo come questo»

In Russia 447 imprese e nessuno se ne occupa

Le sanzioni alla Russia non si discutono in quanto «scelta politica». Il problema è che «sono concentrate in alcuni settori e quindi quelle aziende di quei settori stanno particolarmente soffrendo. Non dimentichiamo per altro le nostre imprese in Russia: noi abbiamo 447 imprese, oltre 11 miliardi di investimenti, 7,4 di fatturato di cui nessuno si sta occupando».

«Patto per Italia? Spero sia la volta buona

Un riferimento anche al Patto per l’Italia lanciato a maggio 2020 e rilanciato l’anno scorso in assemblea, con il premier Draghi che ne aveva raccolto lo spirito «speriamo che sia la volta buona che ci sediamo a un tavolo tutti insieme e facciamo qualcosa di importante per il Paese che ne ha molto bisogno in questo momento».