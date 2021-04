Def, Camere approvano scostamento pareggio di bilancio

1' di lettura

Sì dell'Aula della Camera alla relazione sullo scostamento dal pareggio di bilancio per 40 miliardi di euro per il 2021 (dedicato al decreto «sostegni-bis») e di circa 6 miliardi medi annui per il periodo 2022-2033 (70 miliardi complessivi). I voti a favore sono stati 492, un contrario, un astenuto. Era richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. Ok anche dall'Aula del Senato alle due risoluzioni di maggioranza sul Def e sullo scostamento di bilancio. Quest’ultimo con 242 sì, 3 no, nessun astenuto.

Il Recovery domestico

Gli scostamenti approvati serviranno a finanziare una sorta di Recovery domestico. Perché gli investimenti a cui saranno dedicati, in larga parte rappresentati da progetti che per varie ragioni non rientrano nel Pnrr vero e proprio, muoveranno 56 miliardi (gli altri 14 servono a pagare gli interessi sul debito extra) e seguiranno la stessa rigida griglia attuativa pensata dai meccanismi comunitari. Saranno cadenzati da cronoprogrammi puntuali, obiettivi centrati sull'utilizzo delle opere e verifiche intermedie, con l'unica differenza che i controlli saranno a Roma e non a Bruxelles.

Loading...

Def tarato sul modello comunitario

Anche da lì passa il «programma di spesa molto ambizioso per sostenere l'economia in questa fase emergenziale» e alimentare «una ripresa solida e duratura» descritto dal ministro dell'Economia Franco nell'audizione parlamentare sul Def. Quest’ultimo punta insomma a essere il più somigliante possibile al suo modello comunitario, anche per sfruttare le semplificazioni procedurali in costruzione per gli interventi collegati al Next Generation Eu insieme alla cabina di regia centralizzata che sarà costruita con il decreto sulla Governance del Recovery atteso nei prossimi giorni in consiglio dei ministri.