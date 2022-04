Def: Confindustria, serve risposta più robusta e duratura

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Serve una risposta più robusta, di sistema e soprattutto duratura», avverte Confindustria, in audizione sul Def con il presidente Carlo Bonomi, in un passaggio in cui si sofferma in particolare sull’impatto delle sanzoni per il conflitto in Ucraina e le misure di sostegno alle imprese. Ed il leader degli industriali sottolinea: «Un’eventuale soluzione ravvicinata del conflitto avrebbe l’effetto di attenuare gli impatti ma non di azzerarli. Ed è per questo che continuiamo a ritenere insufficiente l’approccio di brevissimo periodo sinora seguito dal Governo». La giornata delle audizioni si erano aperte con i sindacati Cgil, Cisl e Uil.

Confindustria, non coglie difficoltà straordinaria



Il quadro macroeconomico del Def «appare ottimistico e sembra non cogliere le straordinarie difficoltà dell’attuale situazione» avverte Bonomi. Lo sottolinea ricordando le previsioni del centro studi di via dell’Astronomia che «sulla base di ipotesi che non sono da considerare pessimistiche» vedono l’incremento del Pil 2022 fermarsi al +1,9% «ma, si noti bene: la variazione positiva è interamente dovuta a quella già acquisita a fine 2021 (+2,3%) grazie all’ottimo rimbalzo dell’anno scorso». Il leader degli industriali evidenzia anche l’indagine di Confindustria su un campione di aziende associate da cui «emerge che oltre il 16% delle imprese ha già ridotto la produzione. E oltre un terzo indica di poter continuare soltanto per 3 mesi senza sostanziali sospensioni. Quindi tra due mesi e mezzo, quasi 1 impresa su 2 avrà ridotto la produzione».

Cgil, misure non coerenti con la situazione del Paese

«La grande preoccupazione per quello che sta accadendo e soprattutto per il quadro di incertezza e di progressivo peggioramento che si profila per il nostro Paese in relazione ad un doppio impatto: la pandemia e la guerra» ha detto la vicesegretaria generale della Cgil Gianna Fracassi. «Questo doppio impatto rischia di scaricarsi in maniera pesante su lavoratori, pensionati, e in generale sulle fasce più deboli della popolazione». «Il quadro che il Def disegna ci sembra da un lato molto ottimista rispetto alle prospettive, a partire dalla stessa valutazione dell’inflazione, che rischia di essere molto più alta. Dall’altro segnaliamo che le misure che si accennano nel Def, alcune misure che saranno anticipate con il “decreto aprile”, non ci sembrano coerenti con la situazione che il nostro Paese sta attraversando».

Cgil, intervenire su extraprofitti e patrimoni da un milione



Per recuperare risorse «riteniamo che oltre agli interventi in deficit, questo sia il momento della solidarietà», dice la Cgil con la vicesegretaria generale Fracassi. «Noi abbiamo proposto di intervenire attraverso due strumenti - spiega - essenzialmente un allargamento della tassazione sugli extra profitti, che crediamo siano molto rilevanti, soprattutto su alcuni versanti, su alcuni settori. Ovviamente c’è necessità anche di rivedere le regole del mercato energetico ma questo è un tema europeo che credo sia noto a tutti». «L’altro terreno - aggiunge - è quello di un contributo di solidarietà per le grandi ricchezze, i grandi patrimoni almeno sopra il milione di euro. Credo che da questo punto di vista sarebbe un segnale, tra l’altro in parte già evocato nel mese di dicembre dallo stesso Presidente del Consiglio». «In questa fase - avverte la Cgil - crediamo che sia necessario dare una risposta netta, importante per sostenere la condizione sociale delle fasce più vulnerabili».

Cisl, inaccettabile rinunciare a recupero inflazione



La Cisl, con il segretario confederale Ignazio Ganga, sottolinea: «Lo scenario tendenziale del Def, ipotizza una sostanziale rinuncia dei lavoratori al recupero dell’inflazione che, ovviamente non può trovarci d’accordo». «Se lo stesso Governo stima che l’impennata dei prezzi sia frutto di una speculazione che, per poche aziende, produrrebbe almeno 40 miliardi di euro di profitti straordinari, non si può pacificamente accettare che il prezzo di questa speculazione sia addossato ai lavoratori, né si può dare per scontato che gli andamenti di mercato redimeranno nel tempo gli effetti economici di comportamenti che con il mercato hanno poco a che fare e che, piuttosto, sembrano essere frutto di una sorta di cartello oligopolistico tra i distributori di prodotti energetici». «La nostra richiesta - prosegue la Cisl - è quindi di convocare al più presto un tavolo tecnico tra Governo e parti sociali per verificare l’effettivo andamento dei prezzi degli energetici all’importazione e sterilizzare dalla detrazione applicata all’IPCA nella determinazione degli indicatori per gli aumenti contrattuali la parte di inflazione non riconducibile agli stess».