Def, Confindustria: attenzione alla liquidità delle imprese. I sindacati: serve un piano straordinario per l’occupazione

11:16 Uil: tassare extra profitti realizzati durante la pandemia

Occorre una «tassa sugli extra profitti realizzati per la pandemia». Lo sottolineano i rappresentanti Uil in audizione sul Def davanti alle commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato. Più in generale, nel Def, si nota «l'assenza totale del sistema previdenziale» mentre c'è la necessità di introdurre una «flessibilità più diffusa dopo la scadenza di quota 100» anche per «gestire la fase di ristrutturazione» che ci sarà in uscita dalla crisi Covid. Per cui secondo il segretario confederale Domenico Proietti serviranno «gli ammortizzatori ma anche uno strumento di flessibilità pensionistica». La riforma per superare quota 100, ha osservato anche Ignazio Ganga della Cisl, non compare nemmeno «tra i ddl collegat» alla prossima manovra. «Abbiamo iniziato a lavorare in una commissione» ma se non ci saranno «progressi» si rischiano «cortocircuiti».