Def, Bankitalia: Pil ha perso mezzo punto nei primi tre mesi. Corte conti: ulteriori sforzi di bilancio

«Impianto Def condivisibile ma esposto a rischi»

Lo scenario macroeconomico delineato dal Def appare ai giudici contabili «condivisibile e ben disegnato, ma esposto ad ulteriori e considerevoli rischi. Se si dovessero materializzare, richiederebbero un’appropriata ricalibratura delle scelte di bilancio. L’approfondita analisi congiunturale sottostante alla definizione delle principali grandezze economiche (Pil, inflazione, ecc.) ha suggerito di porre questa volta particolare cura nell’esplorare i possibili effetti di scenari alternativi a quello di base».

«Bene riforma fiscale, evasione è di massa»

Promossa la riforma dell’amministrazione fiscale delineata dal documento sottolineando come «l’evasione fiscale in Italia ha particolare rilievo nel settore dell’Iva e dell’imposizione sui redditi e assume, in molti casi, i caratteri dell’evasione di massa per la numerosità dei comportamenti irregolari e la loro reiterazione nel tempo, soprattutto da parte di soggetti che svolgono attività economiche indipendenti». E vengono ricordate tra le varie misure previste da tale riforma, la predisposizione della dichiarazione precompilata Iva; un più efficace e intenso ricorso alle “lettere di compliance” da tempo utilizzate dell’amministrazione per indurre il ravvedimento in presenza di irregolarità e omissioni rilevate ma non ancora accertate; l’introduzione di una sanzione a carico degli esercenti privati che rifiutino il pagamento elettronico; un migliore impiego delle banche dati allo scopo di rendere più efficaci l’analisi del rischio e le selezioni dei contribuenti da sottoporre a controllo.

Serve reclutamento straordinario per Entrate

A giudizio del presidente della Corte dei conti l’attuale previsione di 4.113 assunzioni entro il 2023 nell’agenzia delle Entrate «non è sufficiente neppure a bilanciare le 5.267 che lasceranno il servizio entro lo stesso anno. Un reale potenziamento dell’amministrazione dovrebbe comportare, una volta determinate le risorse umane necessarie in ragione dei livelli di produzione da raggiungere nei diversi settori operativi (gestione della fisiologia fiscale, controlli, ecc.), un piano di reclutamento straordinario per colmare i vuoti e, a regime, modalità automatiche e tempestive di reintegro del turn over senza necessità alcuna di ricorrenti e tardive normative straordinarie».