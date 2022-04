Def e scostamento, altro test per la maggioranza divisa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gli strascichi della dura partita nella maggioranza sulla spese militari sono ancora visibili. La cosiddetta “fase due” di Giuseppe Conte, con toni perentori e minacciosi nei confronti dell’esecutivo e delle altre forze politiche, fa salire l’allarme nella segreteria del Pd e tra i vertici di Fi. E non solo nell’ottica della stabilità del governo, che appare non semplice da minare in un fase difficile come quella attuale, caratterizzata dal conflitto russo-ucraino, dalla crisi energetica e della corsa dell’inflazione.

“Campo largo” più stretto

I Dem, a esempio, vedono sempre più a rischio la possibilità di realizzare il “campo largo” immaginato da Enrico Letta. Ma a destare preoccupazione è soprattutto il cammino del Pnrr e delle riforme strategiche collegate, come la delega fiscale, la legge sulla concorrenza e anche le misure sul Csm, che continuano ad essere bloccate in Parlamento alla ricerca di mediazioni e compromessi ancora da trovare. E a creare una certa apprensione nei Dem e tra gli azzurri, ma anche a Palazzo Chigi, è anche la gestione del Def. Potrebbe essere domani, anziché giovedì, il suo momento: secondo quanto si apprende da diverse fonti di governo, nel primo pomeriggio è stata convocata una cabina di regia e a seguire dovrebbe essere convocato poi il Consiglio dei ministri.

E proprio i contenuti del Documento, già finito nel mirino del M5S per la questione delle spese militari, e il suo passaggio alle Camere con la definizione delle risoluzioni da votare non oltre il 21 aprile (ma possibilmente prima) corrono il pericolo di trasformarsi in un nuovo terreno di scontro. Dei 25-26 miliardi che potrebbero essere disponibili, grazie all’eredità della positiva performance dei conti pubblici nel 2021 e a un possibile mini-scostamento di 8-10 miliardi (v. Il Sole 24 Ore di ieri), una buona fetta è già ipotecata dalla necessità di chiudere le coperture degli ultimi due decreti energia.

Le richieste dei Cinquestelle

Ma i Cinquestelle invocano cospicue risorse, oltre che per i ”sostegni” contro il caro energia, per la sanità e anche per il salario minimo. Conte ha detto più volte di considerare «insufficiente» l’ultimo decreto sul caro energia e ha insistito sulla necessità di potenziare il sistema sanitario. E ieri il capogruppo M5S alla Camera, Davide Crippa, ha sottolineato come «l'eccezionalità della situazione» imponga «l'utilizzo di un sistema di sostegni efficiente». Per questo motivo, secondo Crippa, «è importante verificare e quantificare l'importo derivante dalle misure già adottate contro i rincari che hanno generato riserve superiori a quelle necessarie»: un «tesoretto» da utilizzare «per sostenere famiglie e imprese». Un’operazione che al Mef è già in corso per la costruzione del Def e, soprattutto, dal nuovo decreto aiuti atteso prima della fine del mese.

Ma il M5S sembra guardare anche all’ipotesi di un maxi-scostamento di bilancio fin qui non preso in considerazione dal governo. Una strada che sembra essere quella preferita anche dalla Lega perché per molti esponenti del Carroccio solo un significato ricorso a nuovo deficit consentirebbe di puntellare adeguatamente le imprese e di sostenere i lavoratori.