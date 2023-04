Def, ecco il tesoretto per il taglio delle tasse. Ma prima serve l’ok delle Camere

Cuneo

Il tesoretto da 3,5 miliardi permetterà di raddoppiare il taglio del cuneo fiscale a 13,8 milioni di lavoratori dipendenti, privati e pubblici con redditi entro i 25mila euro lordi, per otto mesi quest’anno, da maggio a dicembre. Il termini assoluti si tratterà di un importo massimo mensile fino a 80 euro in più in busta paga.

Delega fiscale e famiglie

Assegno unico più pesante per le famiglie numerose: nella delega fiscale verrà riservata attenzione alle famiglie. Il governo ha allo studio misure, nel quadro del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio, per aumentare gli importi base dell’assegno unico, aiutare le famiglie con figli neonati e le famiglie numerose, nonché per superare alcune criticità emerse dopo la prima annualità di applicazione.

Debito

Il debito pubblico segnerà 142,1% nel 2023, 141,4 nel 2024 fino a raggiungere il 140,9% nel 2025 e poi calare ulteriormente al 140,4% nel 2026. Tuttavia il ritmo della riduzione sarebbe stato superiore se il Superbonus non avesse avuto gli impatti sui saldi finora registrati.



Revisione bonus casa

Nel Def il governo preannuncia una revisione degli incentivi come Superbonus e bonus facciate, che hanno avuto un tiraggio nettamente superiore alle stime. Per questo il governo intende “rivedere l’intera materia degli incentivi edilizi” combinando l’efficientamento con la sostenibilità della finanza pubblica e l’equità distributiva.

Pnrr

L’impatto del Pnrr sul Pil si potrebbe tradurre in un 1% in più quest’anno, fino ad una potenziale spinta del 3,4% nel 2026, anno finale del Piano. Nell’ipotesi di realizzazione integrale di tutti i progetti del Piano così come attualmente previsti, quest’anno il Pil risulterebbe più alto dell’1% rispetto allo scenario che non considera tali spese, nel 2024 la spinta sarebbe dell’1,8%, nel 2025 del 2,7%, nel 2026 del 3,4%. La valutazione considera solo le risorse per progetti aggiuntivi, non quelli che si sarebbero realizzati anche senza il Pnrr.