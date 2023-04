Def, ecco il testo. Giorgetti: sul Pil realistico puntare più in alto, rivedere i bonus casa

Riforme per riaccendere fiducia, tutela natalità e imprese

Giorgetti mette in evidenza che «le riforme avviate, a cominciare da quella fiscale, intendono riaccendere la fiducia degli italiani nel futuro, tutelando le famiglie e la natalità e, riconoscendo lo spirito imprenditoriale quale motore di sviluppo economico, promuovendo il lavoro quale espressione essenziale dell'essere persona. La prudenza di questo Documento è, quindi, ambizione responsabile».

A breve norme cuneo, tesoretto 4 miliardi per 2024

Arriverà a breve il nuovo provvedimento che destina circa 3 miliardi di euro al taglio del cuneo per le fasce entro i 25mila euro nei mesi di maggio-dicembre. Intanto anche per il 2024 emerge un tesoretto per un miglioramento delle stime sul deficit tendenziale che liberano lo 0,2% del pil, circa 4 miliardi. «A fronte di una stima di deficit tendenziale per l'anno in corso pari al 4,35 per cento del pil, il mantenimento dell'obiettivo di deficit esistente (4,5 per cento) permetterà di introdurre, con un provvedimento normativo di prossima adozione, un taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi di oltre 3 miliardi per quest'anno. Ciò sosterrà il potere d'acquisto delle famiglie e contribuirà alla moderazione della crescita salariale» afferma ancora Giorgetti nella premessa al Def. «Unitamente ad analoghe misure contenute nella legge di bilancio, questa decisione testimonia l'attenzione del Governo alla tutela del potere d'acquisto dei lavoratori e, al contempo, alla moderazione salariale per prevenire una pericolosa spirale salari-prezzi», aggiunge.

Pnrr: Governo lavora per terza rata entro aprile e revisione progetti

Un passaggio dell’intervento del ministro riguarda il Piano nazionale di ripresa e resilienza, e le ripercussioni che potrà avere sull’economia italiana. «Un contributo assai più rilevante all'innalzamento della crescita nel periodo coperto dal Def - si legge ancora nella premessa al Documento - proverrà dagli investimenti e dalle riforme previste dal Pnrr. Il Governo è al lavoro per ottenere la terza rata entro il mese di aprile e per rivedere o rimodulare alcuni progetti del Piano per poterne poi accelerare l'attuazione. È inoltre in fase di elaborazione il programma previsto dall'iniziativa europeaREPowerEU, che comprenderà, tra l'altro, nuovi investimenti nelle reti di trasmissione dell'energia e nelle filiere produttive legate alle fonti energetiche rinnovabili».

Inflazione al 5,7% in 2023, al 2% nel biennio 2025-2026

«Malgrado la crescita dei prezzi alimentari resti molto elevata (13,2%), il ribasso dei prezzi energetici porta a prevedere un ulteriore calo dell'inflazione nel prosieguo dell'anno. L'inflazione di fondo (al netto dell'energia e degli alimentari freschi) si legge nel Documento di economia e finanza - ha continuato a salire, fino al 6,4% a marzo, ma è prevista anch'essa decelerare nei prossimi mesi. Relativamente al deflatore dei consumi, la previsione del Def è che l'inflazione scenda da una media del 7,4% nel 2022, al 5,7% quest'anno e quindi al 2,7% nel 2024 e all'2%nel biennio 2025-2026. Alla discesa dell'inflazione si accompagnerà il graduale recupero delle retribuzioni in termini reali, recupero che dovrà avvenire progressivamente e non in modo meccanico, ma di pari passo con l'aumento della produttività del lavoro».

Tasso disoccupazione scende al 7,7% in 2023 al 7,2% in 2026

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, nel Def viene spiegato che «nel quadriennio 2023-2026 proseguirà la crescita dell'occupazione, portando il numero di occupati a fine periodo a 23,9 milioni (da 23,1 milioni del 2022), accompagnata da una più contenuta espansione dell'offerta di lavoro. Il tasso di disoccupazione scenderebbe dall'8,1% nella media del 2022 al 7,7% nell'anno in corso per poi attestarsi al 7,2% a fine periodo. La dinamica prevista dell'occupazione in termini di input è più contenuta di quella del Pil; si profila, pertanto, un moderato aumento della produttività nel triennio 2024-2026 (0,4% in media d'anno)».