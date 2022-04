Def verso il Cdm: spazi fino a 25-26 miliardi di euro

Le coperture dei decreti energia

La ricerca del punto di equilibrio sta impegnando il governo in un complesso lavoro acrobatico, aiutato però in parte dall'effetto inflazione che fa lievitare il Pil nominale.I 25-26 miliardi in gioco, si diceva, non potranno comunque essere impiegati integralmente in nuove misure espansive. Perché il Def deve anche chiudere il cerchio delle coperture degli ultimi due decreti energia; il primo, a inizio marzo, ha congelato 4,5 miliardi di fondi ministeriali, da liberare ora con il nuovo programma di finanza pubblica, e il secondo ha utilizzato circa un miliardo di maggiori entrate Iva per tagliare le accise.

Ma non finisce qui, perché da gestire ci sono anche i 14,5 miliardi di fondi Mef che il primo decreto blocca fra 2023 e 2032, e che in parte impatteranno sui residui spazi aperti dal Documento. La sua prima ricaduta pratica, quindi, dovrebbe tradursi in un nuovo insieme di misure che non avrebbero l'ambizione di chiudere la partita della crisi energetica, ma servirebbero a costruire un nuovo ponte verso l'intervento comunitario su cui l'accordo è ancora da trovare.