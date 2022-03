Def: dai nuovi aiuti anti-rincari alle spese per la Difesa, ecco cosa ci sarà

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Documento di economia e finanza (DEF) si avvia la prossima settimana (possibilmente giovedì) a ricevere il via libera dal governo, in anticipo rispetto alla scadenza del 10 aprile prevista per legge. Al suo interno ci sarà la revisione di tutti i parametri macroeconomici (in primis Pil, rapporto deficit-Pil e rapporto debito Pil). Il documento, che contiene le politiche economiche e finanziarie decise dal Governo, dovrà anche dare indicazioni sulle risorse da destinare a contrastare il caro energia. Inoltre dovrà dare indicazioni sul trend per incrementare la spesa della difesa al 2% del Pil.

Numeri al ribasso

L’impatto della guerra in Ucraina avrà conseguenze anche sui parametri macroeconomici che saranno indicati nel Def. Si registrerà il sostanziale dimezzamento delle previsioni di crescita ipotizzate solo qualche mese fa (4,2% nello scenario tendenziale, 4,7% in quello programmatico comprendente le misure del governo): al 3 per cento nelle previsioni più ottimistiche (al 2 per cento in quelle più fosche).

Gli aiuti all’economia

In questo quadro si inserisce l’ulteriore finanziamento (dopo l’ultimo decreto da 4,4 miliardi) delle misure per far fronte al caro energia. Finora il Governo ha deciso di non ricorrere a un nuovo scostamento di bilancio, che pure viene richiesto da molti nella maggioranza. Una volta acquisito con il Def il nuovo scenario programmatico e i target aggiornati di finanza pubblica si deciderà se e in che misura ricorrere nuovamente all’arma del maggior deficit. Le risorse andranno a finanziare sostegni e garanzie sui prestiti mirati per settori più colpiti da caro-energia e sanzioni, dall’acciaio alla ceramica, ma anche tessile, alimentare e vetro.

L’aumento dello spese militari

Mario Draghi ha già detto di voler tirare dritto verso l’obiettivo di portare le spese militari al 2% del Pil, dall’attuale 1,6%. Un cambio che vuol dire passare da 26 miliardi a 35-38 miliardi. Il Def dovrebbe indicare il percorso per arrivare a questa cifra, nonostante ci siano non pochi malumori nella maggioranza, in primis sul fronte del M5S.