Default, inflazione e Fondo: con queste parole chiave l’Argentina si prepara al voto

L’economia è in caduta libera, una recessione che il Fondo monetario quantifica in una caduta del Pil pari al 3,1% nel 2019 e che nel 2020 resterà in territorio negativo con un -1,3 per cento. La moneta continua a scivolare in una svalutazione senza fine. Nel Microcentro, la city di Buenos Aires, sono decine i cambisti che, in strada, urlano “pago mas”, pago di più. Un cambio nero illegale ma tollerato che gli argentini praticano regolarmente. Il presidente Macri, ha vinto nel 2015 con un cambio pari a 9 pesos per un dollaro. Oggi, di pesos, ce ne vogliono più di 60 per acquistare un biglietto verde.

Un’elezione, quella di domenica, su cui pesa anche il riflesso del Cile, sconvolto dal “toque de queda”, coprifuoco, in vigore da giorni dopo le proteste di decine di migliaia di manifestanti per il rincaro del prezzo dei mezzi pubblici. Ma non solo, per un modello economico divisivo e ormai insostenibile. Lo stesso presidente cileno Sebastian Piñera ha chiesto “scusa” in tv a reti unificate. E annunciato correzioni consistenti.

Il Paese, fino a dieci giorni fa definito il più stabile d'America Latina, mostra tutta la sua intrinseca debolezza e soprattutto si infrange l'idea di consenso generalizzato. Si infrange sui carri armati dei carabineros. Diciotto morti e centinaia di feriti.

Anche per questo il presidente argentino Macri, in campagna elettorale, non ha più rilanciato idee e concetti riconducibili al turbocapitalismo. Le crisi contestuali di Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Ecuador e Venezuela scompaginano ogni schema e qualsiasi alleanza regionale.