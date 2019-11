Default, i costi reali di un’ipotesi remota di Nicola Borri

Per “spread”, parola entrata ormai nel lessico comune, si intende la differenza tra il tasso di interesse sul debito pubblico dell’Italia e quello della Germania. Il tasso italiano è maggiore di quello tedesco, a causa della maggiore probabilità di default del nostro Paese. E cioè, a causa del rischio che l’Italia non ripaghi a scadenza i creditori, o che, in caso di ritorno alla lira, li ripaghi con una moneta svalutata.

In questo periodo, lo spread è intorno ai 150 punti base. O 1,5 per cento. E a regime, comporta una maggiore spesa per interessi pari al 2% del Pil. Cosa significa, in termini di probabilità di default? Sui mercati finanziari è possibile acquistare strumenti assicurativi contro il rischio di default. I cosiddetti credit default swap, o Cds. Con una serie di ipotesi, dai prezzi di questi strumenti è possibile stimare che per i mercati finanziari la probabilità di default del nostro Paese è pari a circa il 18% in 5 anni. Si tratta di un dato simile a quello della Grecia (21%) e molto superiore a quello di Spagna e Portogallo (6%).

E infatti negli ultimi giorni da molti commentatori è arrivato l’allarme: il rischio di un default dell’Italia è simile, se non superiore, a quello della Grecia. Ma è una prospettiva realistica? In fondo, l’Italia non solo è un’economia più grande e dinamica di quella greca, ma è anche un Paese che finora, nonostante mille difficoltà, ha sempre trovato forza e risorse per riassestare le proprie finanze e onorare i propri impegni.

Il quadro, in realtà, è più complesso. Perché lo spread da un lato misura la capacità di un Paese di ripagare il proprio debito, con un orizzonte tipicamente di dieci anni. E gli ultimi segnali che vengono dalla Grecia, come dalle altre economie del sud Europa, sono più incoraggianti di quelli che vengono dall’Italia.

Ma dall’altro lato, la probabilità di default misurata dai mercati finanziari è distorta dall’avversione al rischio degli investitori. E quindi non corrisponde all’idea di probabilità che abbiamo generalmente in mente.