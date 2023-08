DefensYo: una risposta italiana alle minacce cyber per Pmi e Pa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel panorama delle minacce informatiche, le piccole e medie imprese (PMI) e le piccole Pubbliche Amministrazioni sono spesso gli anelli più deboli. Le ragioni risiedono nelle loro limitate risorse economiche e nella mancanza di competenze specifiche in materia di sicurezza informatica. Per ovviare a questa situazione, serve un supporto esterno, meglio se automatizzato. Corvallis e Yoroi, due aziende del Gruppo Tinexta specializzate in cybersecurity, hanno creato DefensYo, un dispositivo che porta la threat Intelligence in un ambito dove di solito le risorse non lo permettono.

Lo strumento è stato progettato specificamente per i piccoli uffici della Pubblica Amministrazione e le PMI, con l’obiettivo di offrire un servizio di protezione efficace, accessibile e facile da gestire. Le due società hanno sfruttato la loro esperienza nella gestione dei Security Operation Center (SOC) per metterla al servizio delle realtà più piccole che spesso diventano la porta di accesso per attacchi ai bersagli più grossi.

DefensYo è un dispositivo plug and play, che non richiede installazioni o software da scaricare, ma si collega direttamente alla rete dei clienti. Filippo Romeo, senior manager Advisory Services di Corvallis, specifica che il dispositivo consente un’implementazione rapida ed efficiente, senza interferire con l’operatività dell’azienda.

Ma cosa fa esattamente DefensYo? Monitora l’andamento della sicurezza della rete, rileva anomalie e attiva la threat intelligence, cioè un team di esperti che analizza degli eventi “sospetti” per capire se è in corso un attacco. Marco Ramilli, founder e Ceo di Yoroi, spiega che il personale specializzato risiede nei loro centri operativi ed è attivo 24 ore su 24, pronto a prendere i provvedimenti necessari per bloccare gli assalti dei criminali.

La soluzione, destinata a realtà con non più di 50-60 postazioni di lavoro, è caratterizzata da un costo che viene descritto come appropriato a realtà di dimensioni medio piccole, pur concedendo l'accesso a funzionalità di solito riservate a prodotti pensati per aziende più grandi e con budget più corposi. I clienti hanno a disposizione la stessa console di monitoraggio utilizzata nei SOC di Yoroi e possono utilizzare il prodotto in modalità as-a-service, con erogazione in cloud allocato in Italia.

DefensYo non è comunque limitato alle 50-60 postazioni che è possibile presidiare con un singolo dispositivo. Se l'azienda ha più postazioni da coprire, può semplicemente installare un altro Defensyo e indirizzarlo alla parte aziendale lasciata scoperta dal primo.