DeFi: come funziona la finanza prêt-à-porter basata sulla blockchain

Derivati, borse decentralizzate e miniere di liquidità

In poco tempo gli smart contracts hanno reso possibili transazioni finanziarie di crescente complessità. Così, accanto alle piattaforme di lending come le famose Aave e Compound, sono ora operative piattaforme che consentono di stipulare contratti derivati, assicurativi o di asset management, ma anche di negoziare valute digitali o altri tokens (il cosiddetto crypto-trading) sui DEX, le borse decentralizzate. La DeFi mette a disposizione degli utenti anche numerose strategie passive per consentire loro di mettere a reddito i tokens di cui dispongono cedendoli temporaneamente a piattaforme specializzate (liquidity pools). In gergo queste strategie sono note con l’espressione liquidity mining (letteralmente: «minare liquidità»), in quanto chi rinuncia temporaneamente ai propri cripto-assets rendendoli disponibili a un liquidity pool riceve in cambio liquidità addizionale nella forma di nuovi tokens.

Anche nel mondo digitale, la liquidità è il mattone che regge tutto il resto: i liquidity pools necessitano di liquidità per prestarla ad altri utenti, oppure per consentire ad altri utenti di scambiarsi coppie di cripto-assets a un tasso di cambio determinato in ogni momento da un algoritmo (i cosiddetti market-makers automatici). Una versione evoluta di questa operatività è lo yield farming, che permette all’utente di massimizzare i rendimenti spostandone la liquidità tra pools differenti sulla base di algoritmi capaci di selezionare di volta in volta quello più profittevole. È possibile esaminare l’importanza relativa dei diversi servizi di finanza decentralizzata nell’ultimo anno (cfr. Figura 3) considerando i primi dieci protocolli di maggiore successo per ciascuna macro-tipologia: lending, borse decentralizzate e altri servizi (inclusi quelli di liquidity mining).

Un anno fa il 43% del valore totale degli attivi depositati negli smart contracts era legato al prestito di cripto-valute e altri tokens; seguivano le borse decentralizzate con una quota del 32% e, infine, gli altri servizi contribuivano per circa il 25 per cento. Nel corso del 2021 sono intervenuti cambiamenti che hanno visto una progressiva discesa del peso dei protocolli di lending essenzialmente in favore di una crescente quota dei contratti che codificano altre tipologie di servizi. Il risultato è, a inizio 2022, una ripartizione più uniforme del TVL tra le macro-tipologie analizzate.

Una finanza prêt-à-porter

La rapida escalation delle diverse fattispecie di transazioni possibili con la DeFi sta realizzando un autentico clone digitale dell’intero mondo della finanza tradizionale. Le commistioni tra i due ecosistemi sono già numerose. A maggio 2020 Société Générale ha emesso il suo primo bond sulla blockchain di Ethereum e di recente ha annunciato un nuovo progetto per realizzare operazioni pronti-contro-termine digitali (digital repo). Anche gli altri big della finanza globale hanno avviato iniziative nel campo della DeFi, ma devono competere con le numerose startup che sorgono rapidamente per colonizzare un universo ancora nuovo e molto promettente.

Del resto, l’enorme flessibilità della finanza decentralizzata ne consente l’adattamento in tempi estremamente brevi a nuove e complesse operatività che permettono agli utenti di mobilitare risorse in relazione al perseguimento delle finalità più disparate. Il fenomeno viene ricondotto al concetto dell’Internet-of-Value, ossia – secondo gli ideatori della cripto-valuta Ripple – un utilizzo della rete per trasferire il valore tra gli individui o le aziende tanto rapidamente quanto le informazioni. Siamo in un contesto in cui gli aspetti economici e finanziari si intrecciano con profonde dinamiche socio-culturali e con i mezzi offerti dalle tecnologie digitali. In ambito non finanziario, queste permettono di fare telefonate e video-chiamate, scansionare la retina o le impronte digitali, ordinare una pizza, ascoltare una canzone.