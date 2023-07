Defibrillatori, investire in una distribuzione capillare per limitare i rischi

Puntare su Dae di ultima generazione

Funzionamento e gestione dei macchinari, invece, rimangono di competenza di un responsabile individuato ad hoc. Che, oltre a garantire la presenza della segnaletica internazionale obbligatoria e verificare il collegamento con la centrale operativa del 118 più vicina, si occupa dell'aggiornamento di un registro speciale. È lì che, almeno una volta a settimana, devono essere riportati i dati sullo stato attivo del defibrillatore, della batteria e delle piastre. Un’incombenza sicuramente agevolata dall’utilizzo (consigliato) di Dae di ultima generazione con connessione Wi-fi/Sim integrata, controllabili da remoto e con monitoraggio costante delle singole componenti tramite avvisi automatici.

Dove collocarli (anche se non c’è l’obbligo)

In ultimo, il decreto sposta il focus sulle regole di collocazione dei Dae, puntualizzando quelle fornite dalla normativa in vigore. Devono essere equidistanti dal punto di potenziale utilizzo e interessare anche luoghi dove non vale l'obbligo. Presenza di Dae raccomandata, dunque, in aree di aggregazione cittadina e ad alto afflusso turistico, passando per centri commerciali, condomìni e alberghi. Fino a includere zone isolate e impervie (montagne e piccole isole), al netto di una densità decisamente bassa. Per quanto riguarda, invece, opzioni come istituti penitenziari, farmacie, stazioni di servizio, chiese, ambulatori e discoteche, l’installazione è vincolata alla valutazione dei dati epidemiologici e dei flussi.

I precedenti normativi

A livello normativo, negli ultimi 20 anni, si è assistita a un’evoluzione nell’uso dei defibrillatori in ambito extraospedaliero – prima solo personale sanitario non medico, poi personale non sanitario ma con formazione specifica, quindi chiunque si trovi a prestare soccorso – e nella loro diffusione dei defibrillatori esterni – dai soli centri sportivi ai luoghi pubblici e ai mezzi di trasporto. La legge n.120 del 3 aprile 2001 consentiva l’utilizzo «del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare».

Una prima, importante, svolta è avvenuta nel 2013 con il decreto del ministero della Salute (n.169, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 luglio 2013) che ha disposto l’obbligo per le società sportive professionistiche e per quelle dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici. Nel 2017 ulteriori disposizioni (n. 149 in Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2017) hanno decretato l’obbligo dei Dae di tecnologia più avanzata in ogni impianto sportivo e la presenza, nel corso delle gare, di una persona formata all’uso del dispositivo salvavita.

Maggiore diffusione con la legge 116/2021

Un altro passo in avanti è stato compiuto nel 2021, con la legge n. 116 del 4 agosto (pubblicata in Gazzetta ufficiale il 13 agosto) – a soli due mesi dal malore in diretta televisiva mondiale del centrocampista Christian Eriksen, durante la partita Danimarca Finlandia agli Europei di calcio 2020. L’obiettivo del legislatore era favorire, con un programma pluriennale, la progressiva diffusione e utilizzazione dei Dae presso i luoghi pubblici, in particolare le sedi delle pubbliche amministrazioni in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico; gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le università; gli aeroporti, le stazioni ferroviarie e i porti; a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna che effettuano tratte con percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, della durata di almeno due ore.