Defibrillatori ovunque per combattere l’arresto cardiaco: depenalizzato l’uso delle apparecchiature

Defibrillatori ovunque. Nelle pubbliche amministrazioni, in scali aeroportuali, stazioni ferroviarie, porti, ma anche a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interni. E presso i gestori di pubblici servizi, a bordo dei servizi di trasporto extraurbano in concessione. Grazie al supporto unanime delle forze politiche alla Camera ha avuto il via libera definitivo una legge di civiltà, che consentirà una diffusione capillare dei defibrillatori in tutte le città, in ambienti extra ospedalieri. Una legge che potrà salvare tante vite umane, come ha insegnato l’esperienza di città cardioprotette come Piacenza, dove grazie al “Progetto vita” - primo progetto di defibrillazione precoce nato in Europa nel 1998 - e a 1.073 defibrillatori presenti sul territorio e 57mila volontari addestrati, sono state soccorse e salvate per strada 128 persone. Ogni anno in Italia 60mila persone sono vittime di arresto cardiaco, che colpisce anche senza avvisaglie.

Due milioni di contributi all’installazione

E ci sono due milioni l’anno a disposizione a partire dal 2021 per la concessione di contributi all’installazione. La legge era stata approvata in prima lettura dalla Camera il 30 luglio 2019 e aveva ottenuto il via libera del Senato, con alcune modifiche, il 27 maggio 2021. Ora ha completato l’iter in seconda lettura alla Camera ed è legge grazie all’assegnazione in sede legislativa che ha consentito l’approvazione definitiva direttamente in commissione Affari sociali.

Fondamentale la tempestività: ogni minuto la possibilità di sopravvivenza scende del 10%

L’arresto cardiaco è un killer silenzioso che rappresenta la principale causa di morte nei paesi occidentali. La percentuale di sopravvivenza è legata alla tempestività dell’intervento di defibrillazione. Ogni minuto che passa dal momento dell’arresto cardiaco la possibilità di sopravvivenza scende del 10%: dopo 5 minuti le probabilità di salvataggio sono del 50%, dopo 10 minuti sono pari a zero. La sopravvivenza a un arresto cardiaco è attualmente inferiore al 10% se non si interviene con sistemi di defibrillazione precoce. I dati scientifici segnalano invece che la sopravvivenza in caso di arresto cardiaco si ha nel 46% dei casi, quando si interviene subito con un defibrillatore. Una percentuale di sopravvivenza che in città cardioprotette come Piacenza sale al 93% grazie alla presenza capillare di defibrillatori.

Mulè: «Vittoria, dopo due anni approvata legge che Italia aspettava da 20 anni»

«Vittoria. Dopo due anni di attesa - è il primo commento a caldo di Giorgio Mulè, sottosegretario alla Difesa del governo Draghi - è stata approvata in via definitiva dalla commissione Affari Sociali della Camera dei deputati in sede legislativa la legge di cui sono stato promotore, primo firmatario e relatore, che prevede non solo la diffusione dei defibrillatori nei luoghi pubblici e di lavoro ma anche percorsi formativi nelle scuole per informare ed educare giovani e cittadini a saper intervenire tempestivamente in soccorso di chi viene colpito da attacco cardiaco. Finalmente vede il traguardo una legge voluta da Forza Italia e votata all'unanimità da tutte le forze presenti in Parlamento che non è di semplice buonsenso ma di civiltà. Una legge attesa da 20 anni in Italia che da sempre ho definito ‘salva vita' perché permetterà appunto di salvare migliaia di vite ogni anno, di diffondere cultura di prevenzione e primo soccorso. Oggi è stato colmato un vuoto normativo tutto italiano: si scriverà ‘defibrillatori ovunque', si leggerà ‘vita'».



Depenalizzato l’uso dei defibrillatori

«I defibrillatori saranno distribuiti in modo capillare sul territorio e sarà possibile salvare tante vite umane. Con l’intervento nei primi 5 minuti - spiega in una videointervista al Sole 24 Ore - contiamo di salvare già nei prossimi anni almeno il 10- 15% di chi è colpito da arresto cardiaco che, tradotto in numeri significa almeno 10-15mila persone che riusciranno a vivere grazie a questa legge, che è una legge di civiltà», spiega il parlamentare azzurro. Fondamentale poi la depenalizzazione nell’uso dei defibrillatori da parte di personale non sanitario. «Perchè spazza via qualunque tipo di paura che si può avere nell’uso del defibrillatore. Chiunque userà il defibrillatore non andrà incontro a nessuna conseguenza perchè è un’apparecchio che fa solo bene: non può far male alla persona soccorsa o a chi la soccorre. Questo è un principio basilare, certificato dalla letteratura mondiale, e per questo abbiamo introdotto la non punibilità per chi usa il defibrillatore». Chiunque, quindi, potrà intervenire e applicare il defibrillatore, seguendo le indicazioni che l’apparecchiatura darà al soccorritore in automatico. É anche prevista la mappatura delle apparecchiature sul territorio per facilitare i soccorsi. «Ci saranno delle app, con un sistema di mappatura costante in tutta Italia - dice Mulè - per sapere dove sono allocati i defibrillatori. Ogni centrale del 118 avrà in tempo reale la localizzazione dei defibrillatori e dei volontari presenti nel territorio. Basterà attivare la app per sapere dove è il defibrillatore più vicino». Ora resta solo l’ultimo miglio da percorrere: ci sono dei decreti attuativi da realizzare per fare in modo che la legge diventi realtà.