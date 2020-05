Defibrillatori ovunque: l’appello per il ddl bloccato al Senato dal Covid-19 Muoiono per arresto cardiaco 65mila persone ogni anno, circa 200 al giorno. Cardioproteggere le scuole e i luoghi di lavoro consentirebbe di salvare molte vite umane di Nicoletta Cottone

Defibrillatori ovunque: le lezioni in classe possono salvare la vita

5' di lettura

Hanno scritto al presidente della Repubblica, al presidente del Senato e a quello della Camera, al premier, a ministri e viceministri della Salute, dell’Università, del Lavoro, al presidente e ai membri della commissione Igiene e Sanità del Senato. Una lettera per sollecitare l’approvazione di una legge di civiltà, la legge dei “defibrillatori ovunque”, che è stata approvata dalla Camera il 30 luglio 2019 con il voto favorevole bipartisan di 502 deputati e che ora è ferma al Senato. Capitanati dall’Associazione italiana Cuore e rianimazione “Lorenzo Greco Onlus”, associazioni e professionisti sanitari sono scesi in campo per ricordare che, anche in tempo di Covid-19, l’arresto cardiaco continua a colpire 65mila cittadini ogni anno, al ritmo di 200 al giorno.

GUARDA IL VIDEO - Dai treni alle società sportive: defibrillatori ovunque per legge

Le richieste

Una lettera per chiedere di cardioproteggere tutti i plessi scolastici per prevenire casi drammatici come quelli di giovani vite spezzate in classe come quelle di Anna di Padova di 14 anni, Vanessa di Salerno di 16 anni e Raffaele di Catania di 16 anni. Per chiedere che i defibrillatori siano ovunque, perché l’attacco cardiaco non ha stagioni. «Abbiamo sollecitato la diffusione capillare nelle scuole e nei luoghi di lavoro dei defibrillatori», spiega Marcello Segre, presidente dell’Associazione dedicata a Lorenzo Greco che con i suoi interventi nelle scuole ha informato 18.457 studenti sui rischi cardiovascolari, ha installato 507 defibrillatori e ha sensibilizzato 38.714 fra cittadini e studenti sull’uso del defibrillatore. E ha salvato molte vite grazie ai defibrillatori. «Abbiano anche chiesto - spiega Segre - che i prefetti sollecitino il coordinamento di forze dell’ordine e vigili del fuoco dotati di defibrillatori sui mezzi mobili per intervenire in modo integrato». E che i corsi sull’uso di defibrillatori siano semplificati e non soggetti a disposizioni regionali discordanti che hanno limitato «la diffusione della cultura dell’importanza della defibrillazione precoce, diminuendo conseguentemente la possibilità di salvare vite».

L'appello di associazioni e operatori per l'approvazione della legge sui defibrillatori ovunque Visualizza

La squadra del cuore che ha salvato Andrea a Torino

E proprio grazie a uno di questi defibrillatori il personale docente e Ata del liceo “Giordano Bruno” di Torino ha salvato uno studente. Una scuola che aveva partecipato a un corso formativo e di aggiornamento per intervenire in caso di arresto cardiaco. E che, con il defibrillatore n. 250, donato dall’associazione e installato nell’aprile del 2016 nell’istituto, ha salvato Andrea, uno studente dell’ultimo anno che a gennaio di quest’anno ha avuto un arresto cardiaco. Una vera squadra del cuore nella scuola si è attivata chiamando il 112, iniziando il massaggio, utilizzando il defibrillatore. E consentendo ai sanitari di arrivare in tempo. Perchè i minuti che seguono un arresto cardiaco sono fondamentali per la sopravvivenza.

Leggi anche A Piacenza il primo progetto europeo salva-cuore

Perchè il ddl è bloccato

Perchè il ddl è bloccato? Sembrava che il Senato puntasse a una rapida approvazione. Invece si attende da nove mesi il via libera. Il disegno di legge approvato il 30 luglio 2019 dalla Camera è bloccato in commissione Igiene e sanità di palazzo Madama. Fermo nonostante avesse ottenuto già il 17 settembre 2019 un iter più rapido - la sede deliberante - a palazzo Madama. Ritardi legati prima al cambio di governo, e poi all’emergenza coronavirus, che ha causato uno stop dei lavori non legati alla decretazione d’urgenza. Tutta colpa prima del cambio di governo e poi della pandemia da Covid-19, spiegano al Senato. Pierpaolo Sileri (M5S), nominato viceministro alla Salute, ha lasciato il comando della commissione il 12 settembre 2019. Poi una vacatio lunga 5 mesi, tutta politica, per raggiungere l’intesa.