Defibrillatori ovunque, Parente: «Tempi rapidi per l’approvazione»

Il promotore Mulé scrive alla presidente Casellati

Il ddl è stato fortemente voluto - dopo i tragici fatti di cronaca che hanno coinvolto minori a scuola - dal primo firmatario e relatore alla Camera Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia, che ha trovato in tre mesi, con un lavoro di squadra con tutti i partiti, l’unanimità a Montecitorio per far approvare rapidamente il provvedimento. Ora a oltre un anno dall’approvazione alla Camera ha preso carta e penna e ha scritto alla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati per lamentare la stasi di palazzo Madama. «Il testo non è vittima di dissidi fra forze politiche - ha scrito Mulé - né dell’ingolfamento seguito al Covid», ma la «commissione non l’ha esaminato nei mesi scorsi a causa della vacatio della presidenza o, quando l’ha fatto, con scarsissimi risultati». Una lentezza difficile da spiegare, perché la legge «andrebbe a incidere nell’attività di prevenzione di casi altrimenti mortali o coumnque con postumi severi per le persone, i loro cari e per il Servizio sanitario nazionale». E ha chiesto alla presidente di intervenire per una rapida approvazione della nuova legge.

La strategia del disegno di legge: defibrillatori ovunque

Obiettivo del disegno di legge è quello di una progressiva diffusione e utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici nelle sedi di pubbliche amministrazioni, presso infrastrutture e mezzi di trasporto, oltre che presso i gestori di servizi pubblici. Sarà un decreto del ministro della Salute - entro 120 giorni dall’approvazione - a definire criteri e modalità per l’installazione dei defibrillatori. La normativa prevede che i defibrillatori semiautomatici e automatici esterni installati in

luoghi pubblici siano collocati, ove possibile, in teche accessibili al pubblico 24 ore su 24 e che un’apposita segnaletica indichi la posizione del dispositivo in maniera ben visibile e univoca, secondo la codificazione internazionale attuale.

Incentivi per centri commerciali e condomini

Gli enti territoriali possono incentivare, anche attraverso misure premiali, l’installazione di apparecchinei centri commerciali, nei condomìni, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico. Il testo prevede anche una revisione della normativa sull’utilizzo dei defibrillatori da parte di personale non medico. Individuati obblighi sulla dotazione e l’impiego di defibrillatori da parte delle società sportive, sia professionistiche sia dilettantistiche. Su questo fronte, fra le novità, l’applicazione degli obblighi anche agli allenamenti, oltre che per le competizioni. Viene anche introdotto, per gli impianti sportivi pubblici, il principio di condivisione dei defibrillatori da parte delle società sportive con i soggetti che utilizzino gli impianti.

Previsti corsi di formazione nelle scuole

Previste anche iniziative di formazione in ambito scolastico sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e su quelle di primo soccorso (tra le quali anche la disostruzione delle vie aeree). Previste anche campagne di sensibilizzazione in ambito scolastico sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull’uso dei defibrillatori. Fondamentale poi che i soggetti pubblici e privati già dotati di un defibrillatore ne diano comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria “118” territorialmente competente, specificando il numero dei dispositivi, le caratteristiche, la marca e il modello, l’esatta ubicazione, oltre agli orari di accessibilità al pubblico e alla data di scadenza delle parti deteriorabili come batterie e piastre adesive. Previste campagne di sensibilizzazione in materia di primo soccorso e di uso dei defibrillatori, oltre a spazi di informazione nell’ambito del servizio pubblico radiotelevisivo.