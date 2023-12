Deficit, debito, investimenti: ecco le parole chiave della trattativa di Bruxelles

Il margine sul deficit

Una volta portato il debito sotto il 60% e il deficit sotto il 3% gli Stati dovranno avere una ulteriore “salvaguardia di resilienza del deficit”, per portare il deficit all’1,5% del Pil con percorsi predefiniti

Garanzie per gli investimenti

I piani di spesa potranno venir estesi da 4 a 7 anni per migliorare la sostenibilità dei conti. In via transitoria per l’estensione basteranno i piani legati al Pnrr. Recovery e cofinanziamenti nazionali dei fondi Ue consentiranno un’eccezione al principio di non rinviare la disciplina sulla spesa. Spese pubbliche nella difesa dovrebbero venir considerate tra i «fattori rilevanti» nell’attivazione della procedura per deficit eccessivo.

Tra le disposizioni transitorie la riforma del Patto prevede che «gli impegni inclusi nei Pnrr approvati dagli Stati membri» verranno presi in considerazione «per l’estensione del periodo di aggiustamento» se il Pnrr «contiene riforme significative e investimenti nel periodo» per migliorare «sostenibilità fiscale» e «crescita potenziale dell’economia» con l’impegno a «continuare lo sforzo di riforma nella parte restante del piano fiscale strutturale, così come a mantenere il livello degli investimenti finanziati a livello nazionale realizzato in media nel periodo coperto dal Pnrr». Si legge nell’ultimo testo di compromesso

Monitoraggio dei piani

Un complesso meccanismo è previsto per controllare che i Paesi non si discostino dai piani concordati: è il “conto di controllo”. Di anno in anno terrà conto quanto la spesa netta effettiva superi o sia inferiore al previsto. L’idea è che la deviazione annuale del conto di controllo non superi lo 0,2-0,5% del Pil, mentre il saldo cumulato non superi lo 0,5-0,75%.

