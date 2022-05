Défilé della Rinascita, una sfilata per il coraggio delle donne con L’Oréal Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si è svolto al Castello Sforzesco di Milano il Défilé della Rinascita, un progetto ideato dall’Associazione Oncologica San Bassiano ODV e dall’atelier sartoriale Raptus&Rose in collaborazione, tra gli altri, con L’Oréal Italia e con la partecipazione di Acto Lombardia e La forza e il sorriso Onlus: 35 donne con diagnosi oncologica hanno sfilato davanti al pubblico per raccontare una storia di coraggio e bellezza.



Per aiutare le protagoniste della sfilata nella parte di skincare e make up e acconciatura svolgono un ruolo centrale i brand de La Roche Posay e L’Oréal Professionnel Paris hanno messo a disposizione i loro professionisti per trattare la pelle sensibilizzata e per truccare e acconciare le 35 modelle per un giorno. L’idea è nata dal desiderio di far vivere alle donne seguite dall’Associazione Oncologica San Bassiano un’esperienza straordinaria al fine di migliorare la loro qualità di vita.

L'Impegno di L'Oréal Italia e dei suoi brand per le donne

Un evento che diventa gesto di cura, che coinvolge i malati di cancro ma anche medici e psicologi che quotidianamente sono coinvolti nella cura del cancro. Durante la giornata e prima di sfilare, le donne sono state anche protagoniste di un dietro le quinte di preparazione alla sfilata, dall'abbigliamento alle acconciature con fiori o altro, dal trucco alle prove per realizzare le coreografie.

La Roche Posay dal 2008 presta particolare attenzione agli effetti di trattamenti oncologici sulla pelle. Nel 2012, il brand ha creato un gruppo di lavoro europeo - l’European Skin Management in Oncology (ESKIMO) - composto da dermatologi e un oncologo specializzato nei trattamenti oncologici e nelle condizioni dermatologiche ad essi associate. Dopo aver esaminato dati scientifici aggiornati, il gruppo ha attinto alla propria esperienza in campo medico per sviluppare indicazioni su come gestire le problematiche cutanee con adeguate soluzioni dermocosmetiche, e di conseguenza migliorare la qualità della vita dei pazienti durante i trattamenti oncologici (chemioterapia, radioterapia e terapie mirate). Queste stesse raccomandazioni sono poi state pubblicate da riviste scientifiche peer-reviewed. Oggi è a disposizione sul sito www.larocheposay.it un'intera sessione dedicata all'oncologia con una guida pratica di consigli prima durante e post terapia oncologia.