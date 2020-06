Deflazione globale, ecco l’eredità della pandemia Covid

TASSO DI INFLAZIONE IN ALCUNE GRANDI ECONOMIE Loading...

Ci sono diverse ragioni che spiegano l'inflazione sui beni di prima necessità: innanzitutto dal lato dell'offerta la filiera alimentare è stata tra le poche a non avere subìto interruzioni nemmeno nelle fasi più drammatiche dell'epidemia in Europa e negli USA, sopportando problemi logistici e di ristrutturazione delle procedure secondo i nuovi protocolli di sicurezza. Questo ha comportato ovviamente un aggravio di costi che sono stati trasferiti a valle sul consumatore. Dal lato della domanda, si è scaricata sugli alimentari parte della propensione al consumo rimasta compressa, che in genere era rivolta su una più ampia scelta di beni, insieme a comportamenti prudenziali di aumento delle scorte.

Il “canarino nella miniera”

Per capire o meno se l'aumento del prezzo del cibo sia solo un fenomeno transitorio dovuto al lockdown generalizzato oppure di qualcosa di più persistente, è utile osservare cosa è successo in Cina. L'economia cinese rappresenta il “canarino nella miniera” per i Paesi sviluppati, dato che è emersa dal lockdown con circa due mesi di anticipo rispetto al resto del mondo. Dall'analisi dei dati (cfr. Figura 3) emerge come il fenomeno di “bolla” sui prezzi degli alimentari – peraltro già in atto in Cina da circa un anno per via della guerra commerciale con gli USA – si sia chiaramente esacerbato durante il lockdown duro di gennaio-febbraio 2020, con un decoupling tra il livello generale dei prezzi (in discesa) ed il forte rialzo del prezzo del cibo.

Tuttavia, è altrettanto evidente una forte discesa nei mesi successivi che ha beneficiato della riapertura agli scambi commerciali con gli USA (principale Paese esportatore di beni alimentari verso la Cina). Questo nuovo trend al ribasso ha ampiamente compensato i rialzi precedenti ed addirittura ora si osservano cali più che proporzionali rispetto al tasso di inflazione.

CINA - VARIAZIONI MENSILI DEL TASSO DI INFLAZIONE Loading...

Alle porte una deflazione globale

È innegabile che il lockdown abbia generato un impulso deflazionistico su scala globale guidato principalmente da uno shock sul lato dell'offerta. Il punto è capire ora come reagiranno le economie, e soprattutto i settori dei servizi non-tradable, al nuovo regime a “scartamento ridotto” imposto dalla generale adozione delle misure di distanziamento sociale. Se la capacità manifatturiera sembra essere in grado di tornare on-line relativamente in fretta, stante quanto osservato in Cina ed in Europa, la propensione al consumo degli operatori economici potrebbe essere l'anello debole della auspicata ripresa economica estiva.

La “nuova normalità” nei rapporti economici che sta prendendo forma in Italia e in Europa è tutto fuorché normale. La costante necessità di distanziamento ha un evidente impatto negativo sulla produttività sia della manifattura che dei servizi. La domanda resta compressa dai divieti di assembramento su larga scala quali concerti, congressi, eventi sportivi. L'aumento della disoccupazione, sebbene ancora tamponato dal massiccio utilizzo degli ammortizzatori sociali, sta colpendo duramente domanda e reddito netto.