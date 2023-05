Dég Festetics, location da film

Un’altra famosa casata ungherese, la famiglia Festetics, divenne uno dei maggiori proprietari terrieri del Transdanubio durante il XVIII secolo. Il palazzo Dég Festetics, a un’ora di macchina da Budapest vicino alla punta sud-est del Lago Balaton, è uno dei primi castelli neoclassici dell’Ungheria, costruito tra il 1810 e il 1815 su commissione di Antal Festetics e che presenta il più grande giardino all’inglese del Paese, con una dimensione paragonabile al Central Park di New York, ricco di alberi secolari, piante rare e corsi d’acqua a serpentina che hanno reso il luogo popolare per le riprese cinematografiche. Qui sono state girate diverse scene del thriller americano “Red sparrow” e del film ungherese “Kincsem”. La casa reale ospita un'esposizione al piano terra che ripercorre la storia della famiglia, lo stile di vita, le vacanze, con particolare attenzione alla loro biografia. Le sale al piano superiore esplorano i collegamenti della famiglia con il movimento massonico ungherese sulla base di fonti e manufatti autentici. E' consentito, previa richiesta di permesso, praticare la pesca nel lago all'interno del parco del castello. La proprietà conserva tuttora un campo da tennis che ha mantenuto la sua funzione fino ad oggi. Tra le escursioni in zona, la visita ai cortili rinascimentali del Castello di Pipo a Ozora, o al centro storico di Székesfehérvár, una delle città ungheresi più ricche di storia.

