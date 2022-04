Deindicizzazione, nuovi oneri in capo ai motori di ricerca

Ascolta la versione audio dell'articolo

E’ all’attenzione della Corte di Giustizia, con le conclusioni presentate il 7 aprile dall’Avvocato generale Pitruzzella, una nuova pagina della tutela della protezione dei dati personali nei confronti dei motori di ricerca. Si tratta di una vicenda che presenta nuovi profili di interesse e conferma orientamenti consolidati della Corte di giustizia. Ma soprattutto annuncia sfide non prive di criticità, forse maggiori di quelle che oggi affrontiamo nell’applicazione concreta del diritto all’oblio.La vicenda attiene alla richiesta di deindicizzazione rivolta a un motore di ricerca di alcuni articoli e foto (miniature), contenenti, secondo i ricorrenti, allegazioni errate e opinioni diffamatorie basate su fatti non veritieri.

La novità del caso sta nel fatto che la deindicizzazione è richiesta per la contestazione della veridicità dei dati trattati e che si richiede la deindicizzazione dei link che rinviano a contenuti editi da terzi in cui figurano tali dati, consistenti anche in fotografie. Tre le novità: 1) richiesta di deindicizzazione per non veridicità dei dati 2) che sono presenti in contenuti editi da terzi 3) anche sotto forma di immagini.

La Corte federale di giustizia tedesca ha posto alla Corte due quesiti. Il primo verte sulla specificità della funzione svolta dai motori di ricerca e sulla tensione che questa determina tra i diritti di cui agli articoli 7, 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue. Il secondo verte invece sulla necessità, nell’esame di una domanda di rimozione di miniature dai risultati di una ricerca per immagini, di tener conto del contenuto della pagina web in cui si inserisce l’immagine in questione.

Nelle conclusioni dell’Avvocato generale si conferma la qualificazione dell’attività dei motori di ricerca come «trattamento di dati personali», e l’individuazione del gestore di un motore di ricerca come «responsabile» o titolare del trattamento di tali dati personali, nonché la considerazione delle potenziali gravi ingerenze nei diritti fondamentali delle persone interessate derivanti dall’operare di un motore di ricerca. Costituiscono un’interessante, seppure parziale, novità, invece, l’affermazione della necessità di operare un bilanciamento di tali diritti che tenga conto delle caratteristiche tecnologiche di Internet, nonché la chiara attribuzione al gestore del motore di ricerca del compito di effettuare il bilanciamento.

Siamo nel solco della giurisprudenza unionale sul diritto all’oblio, che ha preso le mosse dalla storica sentenza Google Spain, ma ora il bilanciamento richiesto è ancora più complesso.