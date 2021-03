Deka acquista Ceresio 7 a Milano

1' di lettura

Le difficoltà del Covid hanno frenato le mire di investimento dei grandi investitori, ma ci sono transazioni per gli immobili di qualità. I tedeschi di Deka Immobilien hanno, infatti, appena acquisito, assistiti dal team Capital Markets italiano di Cushman & Wakefield, l’edificio di via Ceresio 7/9, immobile di primario standing, a destinazione mista ubicato nell’area adiacente quella di Porta Nuova.

Qui negli anni si è installato prima il nuovo showroom di Dsquared2 e poi uno dei primi ristoranti panoramici a Milano, Ceresio 7, e il fitness center.

Gli stranieri guardano il segmento “core”

L’operazione conferma quindi l’interesse per asset che sono in ottimo stato e affittati, quel segmento “core”, a reddito, che in Italia vanta diversi esempi.

Il segnale è importante, in un momento in cui la presenza dei capitali esteri è scesa al 50% del totale rispetto al 70% di soli due anni fa.

L’edificio rimane un asset storico

L’immobile ha una superficie di circa 8.200 mq ed è stato oggetto di una serie di ristrutturazioni nell’ultimo decennio. La ristrutturazione ha mantenuto le caratteristiche architettoniche storiche dell’edificio, trasformando la proprietà in uno degli immobili più rappresentativi ed iconici di Milano.

L’immobile viene acquistato interamente occupato, con un contratto a lungo termine siglato con Dsquared2, con il ristorante e con il fitness center, che sono legati al brand di moda.