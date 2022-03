Del Col: «I libanesi devono decidere che fare del loro futuro»

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

«I libanesi devono decidere cosa fare del loro futuro. Noi possiamo aiutare nei limiti del nostro mandato internazionale. Ma prima di tutto devono aiutarsi da soli». La constatazione di Stefano Del Col, generale, bersagliere, 61 anni, friulano, è una delle convinzioni maturate in quattro anni al comando dei caschi blu di Unifil, nel Sud del Libano. Presidiare un confine tra due paesi in conflitto (Israele e Libano, più Hezbollah) in una regione di conflitti, non è stata una missione tranquilla.

A fine febbraio Del Col ha lasciato al collega spagnolo Aroldo Lazaro Saenz il comando delle Forze Interinali delle Nazioni Unite in Libano, l’Unifil: 10.048 militari di 46 paesi e 850 civili, una squadra di elicotteri, 5 navi, un bilancio annuale da 480 milioni di dollari. L’italiano è il secondo contingente più numeroso, 1.060 soldati: la più grande e impegnativa delle nostre missioni di pace all’estero.

«Il compito di Unifil è creare una stabilità che permetta a diplomatici e politici di dialogare», spiega il generale. «Noi non possiamo sostituirci a loro, creiamo le condizioni sul campo perché raggiungano quella luce in fondo al tunnel chiamata processo di pace».

Appunto: la missione è complessa. Oltre all’instabilità alle frontiere, il Libano è incapace di fare le necessarie riforme politiche ed economiche, vive la crisi istituzionale più pericolosa dai tempi della guerra civile finita nel 1990; e una finanziaria considerata la peggiore del mondo negli ultimi cento anni.

Con una forza e un mandato più limitati, Unifil era stato schierato nel 1978 tra il fiume Litani a Nord e la “Linea Blu”:123 chilometri di confine incerto e contestato. Allora il Sud era il “Fatahland” controllato dai guerriglieri palestinesi, non dal governo libanese; oggi lo è dalla milizia sciita di Hezbollah. Nell’estate del 2006 la missione Unifil fu confermata e rafforzata dopo 34 giorni di guerra fra Israele ed Hezbollah, fermata da una tregua costantemente in pericolo.



Generale, se Israele ed Hezbollah la riprendessero, cosa potrebbe fare Unifil?

Continuare a raggiungere l’assolvimento della sua missione.



Uno dei mandati stabiliti dal Palazzo di Vetro è l’assistenza all’esercito libanese affinché gli unici militari e le sole armi al Sud siano dell’Unifil e dello stato libanese. È realizzabile?

La nostra missione è di peacekeeping, di mantenimento della pace; non di peace enforcement, d’imposizione. Le forze libanesi sono, secondo mandato, i nostri partner principali. Abbiamo creato per loro un modello di reggimento adatto a controllare il Sud: una scatola perfetta ma vuota, senza i 1.200 soldati previsti perché da quasi due anni il Libano non ha i fondi per reclutare.