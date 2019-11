«Del doman non v’è certezza», il nuovo #staisereno di Renzi a Conte

Anche se, sempre stando all’ossessione della visibilità e dell’immagine, questa modalità rimanda inevitabilmente a un presidente del Consiglio al tappeto. E ciò rende ancor più stridente gli appelli alla nazione e la chiamata all’unità nazionale verso il nemico straniero e turbocapitalista.

Non c’è da stupirsi poi se lo spread della Grecia diventa migliore del nostro. Se i grandi player dell’economia, da ArcelorMittal a Lufthansa, ci trattano con la sufficienza di chi non si fida, se un autorevole ministro dell’Economia come è Roberto Gualtieri deve spendere tutta la sua credibilità in Europa per farsi dare un assenso “in bianco”, sulla fiducia a una manovra che cambia connotati ad horas (e spesso, per fortuna).

Non resta che sperare che Conte abbia la forza per tirare innanzi. Magari può aiutarlo il Lorenzo il Magnifico della Canzone delle cicale: «Dica pur chi mal dir vuole, noi faremo e voi direte». Ma tra il dire e il fare, per adesso, c’è di mezzo l’ex Ilva e i suoi 5mila esuberi.