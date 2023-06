Del Fante: Poste, piano a 10 anni per essere leader nella logistica

Ascolta la versione audio dell'articolo

Matteo Del Fante accelera la metamorfosi del gruppo Poste Italiane per fronteggiare una sempre più marcata riduzione dei volumi della corrispondenza. L’ad del gruppo punta in alternativa a consolidare Poste come principale operatore nazionale nella logistica per la consegna dei pacchi, anche attraverso l’espansione in nuovi ambiti. Come la gestione, oltre alle consegne, anche del magazzino dei clienti business: i primi accordi sono stati siglati con Tim e la catena Acqua e Sapone. Oppure la consegna...