Del Vecchio al 7,5% di Mediobanca In via Filodrammatici l’assemblea approva il bilancio chiuso il 30 giugno 2019. Scende nell’azionariato Vincent Bollorè

( ANSA)

1' di lettura

Si è aperta l’assemblea degli azionisti di Mediobanca chiamata ad approvare il bilancio che è stato chiuso il 30 giugno 2019. Nella sede della società, in via Filodrammatici a Milano, risultano presenti 1.944 azionisti in proprio o per delega, in rappresentanza del 65,2% del capitale.



Due le novità emerse dalla lettura del libro soci: il patron di Luxottica Leonardo del Vecchio è salito nell’azionariato e detiene attualmente il 7,52% del capitale, a fronte del 6,94% comunicato al momento del suo ingresso tra i soci in settembre, mentre Vincent Bolloré risulta al 6,73%, a fronte del 7,85% precedente. Restano invece invariati gli altri azionisti rilevanti: UniCredit ha l’8,81%, Blackrock il 4,98% e Mediolanum il 3,28%.