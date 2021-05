Ecco perché Del Vecchio ha detto no all’Inter neocampione

2' di lettura

La partita per il futuro assetto proprietario dell’Inter sembra oramai cosa fatta con l’intervento di Oaktree Capital Group, nell’ambito di una operazione di rifinanziamento. L’investitore ha prenotato di fatto un posto in prima fila per rilevare il controllo della squadra neroazzurra. Eppure, secondo quanto risulta a Il Sole 24 Ore, c’è stato un momento, nel corso dei negoziati, in cui si è tentato di percorrere una strada, tutta italiana, capace di dotare il club neroazzurro di una proprietà prestigiosa...