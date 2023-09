Del Vecchio, gli eredi studiano una lista di minoranza «lunga» per Mediobanca

Ascolta la versione audio dell'articolo

Delfin lavora alla lista di minoranza per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Mediobanca mentre il mercato si interroga sui futuri equilibri in piazzetta Cuccia nel caso in cui la finanziaria di Del Vecchio dovesse “vincere” in assemblea. Nei giorni scorsi la finanziaria lussemburghese che è il primo socio dell’istituto con il 20% del capitale ha risposto con un no ufficiale all’Accordo di cooperazione presentato da Mediobanca ai suoi principali azionisti, Delfin appunto e Francesco Gaetano...