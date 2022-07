Del Vecchio, le quote in Delfin in otto parti uguali: alla moglie (e al figlio Rocco Basilico) il 12,5%

Ascolta la versione audio dell'articolo

È ripartito in parti uguali tra la moglie e i figli l’assetto societario della Delfin, la cassaforte della famiglia Del Vecchio. Lo rende noto la stessa Delfin, a seguito dell’apertura delle disposizioni testamentarie di Leonardo Del Vecchio, morto lo scorso 27 giugno.

Sia la moglie, Nicoletta Zampillo Del Vecchio, che i figli, compreso Rocco Basilico, figlio della moglie di Del Vecchio, risultano titolari del 12,5%.

Nel breve comunicato diffuso sabato mattina è scritto che «a seguito dell'apertura delle disposizioni testamentarie del fondatore Cav. Leonardo Del Vecchio, scomparso lo scorso 27 giugno 2022, è stata comunicata a Delfin l'attuale composizione dell'assetto societario. In particolare, si rende noto che il capitale della società risulta ripartito tra i seguenti soci, ciascuno titolare del 12,5%: Nicoletta Zampillo Del Vecchio, Claudio Del Vecchio, Marisa Del Vecchio, Paola Del Vecchio, Leonardo Maria Del Vecchio, Luca Del Vecchio, Clemente Del Vecchio e Rocco Basilico. Il Consiglio si riunirà a breve per recepire il nuovo assetto azionario e per prendere atto dell'integrazione dell'organo amministrativo a norma di statuto, fermo restando che non sono state comunicate altre disposizioni testamentarie con effetti sulla governance della società».

Fra i soci di Delfin, Leonardo Maria è a capo della divisione retail italiana di Luxottica, mentre il primo figlio di Zampillo, Rocco Basilico, è a.d. di Oliver Peoples, società acquisita nel 2007.

In una recente modifica dello statuto della holding, Del Vecchio aveva previsto che le decisioni più importanti dovranno avere un quorum dell'88% del capitale votante. In sostanza, si richiede l’unanimità dei soci.